إعلام: روسيا تقف وراء عملية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية

ويساعد محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي "أف بي آي" السلطات القطرية على تحديد مصدر القرصنة التي تؤكد الدوحة أن وكالة الأنباء الرسمية تعرضت لها في أواخر أيار/مايو حين نشر الموقع الإلكتروني للوكالة تصريحا لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشعل أزمة بين بلاده وجيرانها الخليجيين على الرغم من مسارعة الدوحة إلى نفي صحته.
وفي 24 أيار/مايو أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرض "لعملية اختراق من قبل جهة غير معروفة"، وأنه خلال الاختراق تم نشر "تصريح مغلوط" نُسب لأمير البلاد، مشددة على أن "ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة".
وتطرقت التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بايران وحزب الله وحماس والإخوان المسلمين.
والاثنين اتهمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن السلطات القطرية بـ"دعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل الدوحة وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.
والثلاثاء أعلنت موريتانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حين أعلن الأردن خفض مستوى هذه العلاقات وسحب تراخيص قناة الجزيرة القطرية.
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