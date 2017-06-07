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الشرق الأوسط

الإمارات تحظر "التعاطف" مع قطر وتهدد المخالفين بالسجن أو دفع غرامة مالية

© فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/06/2017

نشرت صحف إخبارية إماراتية الأربعاء أن النائب العام في الدولة، حظر التعبير عن التعاطف مع قطر وفق ما أعلن المستشار حمد سيف الشامسي الذي حذر المخالفين من عقوبة السجن وفرض غرامة مالية.

حذر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي من إظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحا بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين. ونشرت صفحة إخبارية تابعة للمجلس الوطني للإعلام ووسائل إعلام إماراتية بيان النائب العام.

تضمن البيان أن النائب العام "يحذر من أي مشاركات قولا أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراضا على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر".

ومخالفة هذه التحذيرات "قد تعرض صاحبها للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم" (نحو 137 ألف دولار).

واتهمت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها. ومساء الثلاثاء، أعلنت موريتانيا بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعدما كانت جزر المالديف أقدمت على خطوة مماثلة، بينما قررت الحكومة الأردنية خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الخليجية.

وتواجه قطر، الدولة الصغيرة التي أثبتت حضورها على الساحة الدولية بفضل ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط، اتهامات متكررة بالتقاعس في مكافحة تمويل الإرهاب، لكنها تنفي هذه الاتهامات على الدوام.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/06/2017

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