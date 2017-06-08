منفذو اعتداءات طهران إيرانيون انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق

كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية الخميس أن منفذي هجمات طهران الأربعاء هم إيرانيون معروفون انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق وعادوا إلى إيران في صيف 2016. وأوضحت الوزارة أن عددهم خمسة وليس ستة كما أعلن سابقا.

أعلنت إيران الخميس أن المنفذين الخمسة لهجومي طهران اللذين أوقعا 17 قتيلا كانوا أعضاء في تنظيم "الدولة الإسلامية" وأمضوا فترة في معاقل الجهاديين في سوريا والعراق قبل العودة إلى الجمهورية الإسلامية.

نفذ الاعتداءان على مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني مسلحون كان بعضهم متنكرا في زي نساء وانتحاريون قاموا بتفجير أنفسهم.

وكشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية الخميس أن "الإرهابيين الخمسة المعروفين (...) وبعد الانضمام إلى تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابي، غادروا البلاد وشاركوا في جرائم ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي في الموصل والرقة".

وقالت إن الرجال الخمسة كانوا ضمن شبكة دخلت إيران أول مرة في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2016 ويقودها "عايش أبو عائشة" الذي وصفته بأنه "قيادي بارز في ’داعش‘" بهدف "تنفيذ عمليات إرهابية في المدن المقدسة".

وقال البيان إن عايش أبو عائشة قتل، وإن أعضاء الشبكة أرغموا على الهرب من البلاد. ولم يتضح متى عاد الرجال الخمسة إلى إيران.

ونشرت الوزارة صور والأسماء الأولى لمنفذي الاعتداءات الذين قتلوا 17 شخصا وأصابوا عشرات بجروح. واستخدم المهاجمون الأسلحة والقنابل في مجلس الشورى ومرقد الإمام آية الله روح الله الخميني الأربعاء.

وقال كليمان ثيرم من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "هناك عشرات المقاتلين الإيرانيين" ضمن تنظيم "الدولة الإسلامية" "وخصوصا في العراق وسوريا وأفغانستان".

وعلى الرغم من أن واشنطن تقاتل أيضا تنظيم "الدولة الإسلامية" اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اعتداءات طهران أن "الدول التي تدعم الإرهاب يمكن أن تصبح من ضحايا الشر الذي تدعمه".

تصريح "بغيض"

وصفت إيران الخميس تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجومين بـ"البغيض".

وأدان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تغريدة على تويتر الخميس رد فعل الرئيس الأمريكي. وكتب أن "بيان البيت الأبيض بغيض (...) بينما يواجه الإيرانيون الإرهاب المدعوم من شخصيات على صلة بالأمريكيين".

وأوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص أوقفوا حول مرقد الإمام الخميني يشتبه بتورطهم في الهجوم، بينما قالت وزارة الاستخبارات إن مجموعة ثالثة أوقفت قبل أن تبدأ هجومها.

وهي المرة الأولى التي يتبنى فيها تنظيم "الدولة الإسلامية" اعتداء في إيران. وكان التنظيم الجهادي نشر في آذار/مارس تسجيل فيديو نادرا باللغة الفارسية حذر فيه من أنه سيقوم "بفتح" إيران مجددا ويعيدها "مسلمة سنية كما كانت من قبل".

وأثارت تعليقات ترامب انتقادات من قبل الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ذكروا بتعاطف حكومة إيران وإقامة أمسيات على ضوء الشموع بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وكتب المحلل الإيراني لقطاع الأعمال علي قزلباش في تغريدة أن "الإيرانيين أضاؤوا شموعا من أجلكم في 11 أيلول/سبتمبر. أنتم تتخلون عنهم في هذا الوضع. هذا ينم عن رقي".

واتهم الرئيس الامريكي إيران مرارا بدعم الإرهاب وهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.

ومع أن واشنطن عبرت عن تعازيها لإيران الأربعاء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يسمح بفرض عقوبات جديدة على إيران من مسبباته اتهام إيران بـ"دعم أنشطة للإرهاب الدولي".

"دور واضح"

وقد تعهد الحرس الثوري الإيراني الأربعاء بالرد على اعتداءات طهران، مشيرا إلى "دور واضح" للولايات المتحدة والسعودية في هذه الاعتداءات. وقال في بيان إن "الحرس الثوري أثبت دائما أنه لن يسمح أبدا بسفك دم الأبرياء دون انتقام".

وأضاف أن "هذا العمل الإرهابي الذي يأتي بعد أسبوع واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إحدى حكومات المنطقة الرجعية (السعودية).. يظهر أنهم ضالعون في هذا العمل الوحشي".

من جهة أخرى صرح نائب رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري محمد حسين نجات لوكالة الأنباء فارس "الولايات المتحدة والنظام السعودي أمرا هؤلاء العملاء بالإقدام على هذا الفعل".

من جهته، قلل المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي من وقع وتأثير الاعتداءات على الإيرانيين. وقال على موقعه الإلكتروني الرسمي إن "هذه المفرقعات التي حدثت اليوم لن يكون لها أي تأثير على إرادة الشعب".

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقد دعا إلى "التعاون والوحدة الإقليمية والدولية". وقال في بيان إن "رسالة إيران كما هي دائما هي أن الإرهاب هو مشكلة عالمية، وأهم ما يحتاجه العالم اليوم هو مكافحة التطرف والعنف والإرهاب من خلال التعاون الإقليمي والدولي".

وأضاف "لا شك في أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في طهران ستزيد من عزم الجمهورية الإسلامية في القتال ضد الإرهاب والتطرف والعنف في المنطقة".

وكان مجلس الشورى الإيراني يعقد جلسة عند وقوع الهجمات، وواصل أعماله العادية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/06/2017