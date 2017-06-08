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فرنسا

هجمات طهران: أنوار برج إيفل في باريس ستطفأ مساء الخميس تكريما للضحايا

© أ ف ب / أرشيف | صورة لبرج إيفل في باريس في 2 كانون الثاني/يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/06/2017

أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أنوار برج إيفل السياحي ستطفأ رمزيا مساء الخميس، تضامنا وتكريما لضحايا اعتداءات طهران التي نفذها خمسة من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا.

 قررت سلطات باريس إطفاء أنوار معلم برج إيفل السياحي رمزيا مساء الخميس "تكريما لضحايا اعتداءات طهران"، كما كتبت رئيسة البلدية آن هيدالغو في تغريدية على موقع "تويتر".

وكتبت هيدالغو: "هذا المساء في منتصف الليل ستطفأ أنوار برج إيفل تكريما لضحايا اعتداءات طهران. باريس والباريسيون متضامنون".

وقد نفذ خمسة مسلحين هجمات انتحارية الأربعاء على مبنى مجلس الشورى الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران ما أسفر عن 17 قتيلا وعشرات الجرحى، في أول هجمات يتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" في إيران.

وبرج إيفل رمز باريس، ويقوم عادة بمبادرات تضامن يعبر عنها الباريسيون مع ضحايا اعتداءات. وهكذا أطفئت أنوار هذا المعلم السياحي مساء الأحد تكريما لضحايا اعتداء لندن الذي أسفر عن ثمانية قتلى.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/06/2017

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