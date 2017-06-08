المغرب: الشرطة تعتقل متظاهرين إثر مواجهات في الحسيمة

نفذت الشرطة المغربية عدة اعتقالات في الحسيمة إثر مواجهات مع متظاهرين في المدينة، التي تعد مركزا للحراك في منطقة الريف شمال البلاد.

جرت مواجهات الخميس، بين متظاهرين والشرطة في مدينة الحسيمة التي تشكل مركز احتجاجات شعبية تهز منطقة الريف في شمال المغرب منذ سبعة أشهر، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وواجه عشرات الشبان بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردت مستخدمة الغازات المسيلة للدموع في أزقة حي سيدي عابد، في وقت تجري تظاهرات ليلية بصورة يومية منذ حوالى 12 يوما في هذا الحي بدون أن تتخللها حتى الآن أعمال عنف.

وتشهد مدينة الحسيمة (شمال) منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في الريف الذي يعتبر المحتجون أنه "مهمش".

وتم توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي يقود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف، مطلع الأسبوع الماضي بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".

والخميس احتشدت مجموعات من الشباب في حي سيدي عابد مرة جديدة وسارت في تظاهرة مفاجئة في أزقة الحي.

وقامت الشرطة بصدهم وإجبارهم على العودة إلى إحدى الساحات، ما دفع العديد منهم إلى البدء في رشق الشرطة بالحجارة، بحسب مراسل فرانس برس.

وجرح شخصان على الأقل هما شرطي أصيب بحجر ومتظاهر ضربته الشرطة بالهراوات، بحسب صحافي في فرانس برس.

ونفذت الشرطة اعتقالات عدة، وتوقفت الاشتباكات نحو الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي لكن المتظاهرين توعدوا بالعودة إلى التظاهر بعد الإفطار.

وقال مصدر من السلطات المحلية لفرانس برس إن "مجموعة من المراهقين والقاصرين أرادوا السيطرة على شارع عام، وحصل تدخل من جانب الشرطة، وكل شيء عاد إلى طبيعته الآن"، واصفا ما حصل بأنه مناوشة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 08/06/2017