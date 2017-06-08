اليمن: اشتباه بأكثر من 100 ألف إصابة بالكوليرا

قال طارق ياسارفيك المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الحالات المبلغ عنها التي يشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن، تزيد على 100 ألف منذ ظهور المرض في البلد الذي تمزقه الحرب أواخر نيسان/أبريل 2017. وأكد أن المرض قد أدى لوفاة 789 شخصا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، أن مرض الكوليرا الذي تفشى في اليمن منذ نهاية نيسان/أبريل، تسبب بوفاة 789 شخصا إضافة إلى الاشتباه بأكثر من مئة ألف حالة إصابة بالوباء في هذا البلد الغارق في نزاع دام.

وقال طارق ياسارفيك المتحدث باسم المنظمة "حتى اليوم تم الإبلاغ عن 101820 حالة يشتبه بأنها إصابة بالكوليرا و789 حالة وفاة في 19 محافظة" منذ ظهور المرض في 27 نيسان/أبريل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في 19 أيار/مايو إنها تخشى أن يصل عدد المصابين إلى ربع مليون في غضون ستة أشهر. وكانت هناك في ذلك التاريخ 23 ألف حالة يشتبه بأنها إصابة بالكوليرا.

وبحسب بيان لمنظمة أوكسفام الخميس، تسجل حالة وفاة كل ساعة بسبب الإصابة بالكوليرا. وقال رئيس المنظمة في اليمن ساجد محمد ساجد "اليمن على حافة الهاوية".

وحذرت أوكسفام بأنه إذا لم يتم القضاء على الوباء فإنه "سيهدد آلاف الأشخاص في الأشهر القادمة" ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار" لتمكين العاملين الإنسانيين من التدخل.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 08/06/2017