سوريا: التحالف الدولي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار يرجح أنها للنظام

أعلن الكولونيل ريان ديلون الناطق باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق، أن القوات الأمريكية في التحالف أسقطت طائرة بدون طيار، بعد قيامها بإطلاق النار باتجاه قوات التحالف في التنف. ولم يوضح المتحدث الجهة التي تتبع لها الطائرة، ولكن سياق الإعلان يرجح تبعيتها للنظام السوري.

أسقطت القوات الأمريكية طائرة بدون طيار يرجح أنها تابعة للنظام السوري، بعدما أطلقت النار على قوات التحالف قرب التنف في سوريا، بحسب ما أعلن ناطق عسكري باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الخميس.

وقال الكولونيل ريان ديلون عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من بغداد إن الطائرة بدون طيار التي أسقطت لم تتسبب بأضرار لقوات التحالف التي أطلقت النار أيضا في وقت سابق على آليتين لقوات النظام اعتبرت أنهما "تشكلان تهديدا".

وأكد الناطق أن "التحالف لا يسعى إلى محاربة النظام السوري أو القوات الموالية له لكننا نبقى مستعدين للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي تهديد".

ولم يوضح المتحدث الجهة التي يشتبه بأنها سيرت الطائرة بدون طيار.

وهو الحادث الثالث بين القوات الموالية للنظام والتحالف قرب التنف منذ منتصف أيار/مايو.

وكان التحالف قد قصف مرتين في 18 أيار/مايو و6 حزيران/يونيو عناصر محدودة من هذه القوات الموالية للنظام اعتبر أنها اقتربت أكثر مما ينبغي من المدينة التي تعد موقعا للتحالف "منذ أكثر من عام"، بحسب البنتاغون.

وتنتشر قوات خاصة أمريكية وبريطانية منذ عدة أشهر في التنف القريبة من الحدود مع الأردن لتدريب قوات سورية محلية بهدف محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأقام التحالف الدولي منطقة أمنية تمتد 55 كلم من حول التنف، يعتبر أي توغل فيها بمثابة تهديد.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الموالية للسلطات السورية المنتشرة قرب التنف هي مجموعات مدعومة من إيران، من غير أن تحدد بوضوح هذه القوات.

وعزز التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" مؤخرا مواقعه في التنف في مواجهة "تهديد" القوات الموالية للنظام الموجودة على مقربة من المدينة، بحسب ما أفاد متحدث عسكري أمريكي.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الأردنية.

ومنذ أشهر، تتولى قوات خاصة للتحالف تدريب قوات محلية فيها تتصدى للجهاديين.

وبداية أيار/مايو، أفاد البنتاغون أن قوات موالية للنظام السوري تدعمها إيران بدأت تنتشر على مقربة من التنف.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 08/06/2017