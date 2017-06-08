وزير الخارجية القطري يرفض التدخلات في سياسة بلاده ويؤكد قدرتها على الصمود

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن بلاده قادرة على الصمود أمام الضغوط والإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى، إلى ما لا نهاية. مؤكدا أن الدوحة لن تسمح لأحد بأن يتدخل في سياساتها، ومستبعدا في الوقت نفسه أن يكون الخيار العسكري في الأزمة مطروحا.

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخميس، أن الدوحة ترفض أي تدخلات في سياساتها الخارجية، مشددا على أنها قادرة على الصمود "إلى ما لا نهاية" في مواجهات الإجراءات الهادفة إلى تضييق الخناق عليها اقتصاديا.

وجاءت تصريحات الوزير القطري ردا على مطالبة المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية حليفة، الدوحة بتغيير سياساتها الإقليمية ووقف مساندة "جماعات إرهابية" تنشط في المنطقة.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت الاثنين علاقاتها مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات إليها وإغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.

وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوكالة فرانس برس، ردا على مطالبة هذه الدول بلاده بتغيير سياساتها قبل إعادة العلاقات معها "لا يحق لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية".

وشدد الوزير على أن قطر قادرة على الصمود "إلى ما لا نهاية" في مواجهات الإجراءات ضدها، وذلك غداة إعلان مسؤولين قطريين أن مخزون قطر من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهرا، في محاولة لطمأنة السكان إثر إغلاق الحدود البرية مع السعودية.

ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا للسعودية وقطر للتهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الأزمة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط منذ سنوات، في منحى تصاعدي منذ الاثنين.

لكن الوزير القطري أكد أن الخلاف لن يصل إلى مرحلة التصعيد العسكري.

وقال "لا نرى في الحل العسكري خيارا" للأزمة، مضيفا أن قطر "لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود إلى حدودها" مع السعودية.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 08/06/2017