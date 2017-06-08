نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى دخلا في العالم بـ 93 مليون دولار

للمرة الثانية على التوالي، احتل مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالد صدارة لائحة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم التي تعدها مجلة "فوربس" الأمريكية، وذلك بعائدات قدرت بـ93 مليون دولار (82 مليون يورو). وجاء ميسي ثالثا بـ80 مليون دولار (72 مليون يورو) ولاعب التنس السويسري روجيه فيدرر رابعا (64 مليونا).

احتفظ نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو (32 عاما) بصدارة لائحة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلا في العالم للعام الثاني على التوالي بعائدات قدرت بـ93 مليون دولار، موزعة على 58 مليونا من كرة القدم و35 مليونا من إيرادات أخرى منها عقود الرعاية.

وكان رونالدو قاد فريقه السبت الماضي في كارديف إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على يوفنتوس 4-1 في المباراة النهائية.

وتقدم لاعب فريق كليفلاند كافالييرز بطل الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة ليبرون جيمس إلى المركز الثاني في اللائحة بعائدات وصلت إلى 86.2 مليون دولار، بعد أن كان في المركز الثامن عشر العام الماضي. وحل جيمس "الملك" في هذا المركز بدلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات ثالثا بـ80 مليون دولار.

وكان جيمس واحدا من 32 لاعبا في دوري كرة السلة الأمريكي ضمن قائمة أغنى مئة رياضي.

وجاء نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رابعا (64 مليونا) ونجم غولدن ستايت وويرز لكرة السلة الأمريكية كيفن دورانت خامسا (60.6 مليونا).

وكانت نجمة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامس المتوجة بـ23 لقبا في الغراند سلام (أي البطولات الأربع الكبرى: أستراليا وباريس وومبلدون في لندن ونيويورك) المرأة الوحيدة في اللائحة بعائدات تصل إلى 27 مليون دولار، 19 منها من عقود الرعاية، وحلت في المركز الحادي والخمسين.

واحتسبت "فوربس" العائدات من عقود الرعاية وما شابه والرواتب والجوائز المالية والحوافز بين الأول من حزيران/يونيو 2016 حتى الأول من حزيران/يونيو 2017.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/06/2017