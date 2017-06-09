السلطات الإسرائيلية ستبدأ ببناء 3 آلاف مسكن استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة

تعتزم السلطات الإسرائيلية البدء ببناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الخميس، ويتزامن هذا القرار مع أوج إحياء ذكرى حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967.

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الخميس إن إسرائيل قررت خلال يومين المضي قدما في خطة بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت المتحدثة باسم المنظمة حاجيت عفران "لدينا هذا الأسبوع 3178 وحدة استيطانية سيتم المضي ببنائها. وتتواجد هذه الخطط في مراحل مختلفة من العملية، وتقع الوحدات في عدد من مستوطنات الضفة الغربية".

ويأتي القرار الذي نشرته المنظمة الإسرائيلية المعادية للاستيطان في أوج إحياء ذكرى حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967.

وتعد هذه أول إعلانات استيطانية جديدة منذ زيارة ترامب التاريخية لإسرائيل والأراضى الفلسطينية في أيار/مايو الماضي حيث حاول تشجيع الجانبين على العودة إلى طاولة المفاوضات. ودعا ترامب إسرائيل بالفعل الى ضبط النفس في موضوع الاستيطان في سعيه لبناء الثقة بين الطرفين، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتعرض لضغوط شديدة من حركة الاستيطان.

ونددت السلطة الفلسطينية الأربعاء بقرارات إسرائيل الجديدة بمواصلة الاستيطان معتبرة أن إسرائيل "تضع عراقيل" أمام عملية السلام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/06/2017