طهران تشيّع ضحايا الهجمات وتعتقل عشرات المشتبه بهم

شاركت في طهران الجمعة جموع حاشدة في تشييع ضحايا أولى الهجمات التي ينفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في إيران حيث اعتقلت السلطات العشرات من المشتبه بتعاملهم مع التنظيم الإرهابي.

شاركت حشود غفيرة في طهران الجمعة في تشييع ضحايا أولى الاعتداءات التي ينفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد حيث اعتقلت السلطات العشرات من المشتبه بتعاملهم مع التنظيم المتطرف.

وتحت شمس حارقة مشت الجموع خلف شاحنة حملت نعوش 15 من الضحايا الـ17 الذين سقطوا في هذه الهجمات التي استهدفت الأربعاء موقعين يتمتعان بدلالات رمزية بالغة، هما البرلمان وضريح الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.

أما القتيلان الباقيان فتم تشييعهما ودفنهما خارج العاصمة.

وبعد صلاه الجمعة انطلق موكب التشييع من جامعة طهران باتجاه مقبرة بهشت الزهراء الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من مرقد الإمام الخميني، في حين رددت الحشود تردد هتافات من مثل "لا نخاف داعش" و"الموت لأمريكا" والموت لآل سعود".

حملة اعتقالات في إيران بعد الهجمات الأخيرة

عشرات الموقوفين

من جهتها أعلنت عصر الجمعة وزارة الاستخبارات اعتقال عشرات الأشخاص بشبهة ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي للموقوفين بلغ 41 شخصا وقد اعتقلوا في طهران وفي محافظات كرمنشاه وكردستان وأذربيجان الغربية، الواقعة جميعها في الشمال الغربي القريب من الحدود مع العراق وتركيا.

وأشار البيان إلى أن بين الموقوفين "عملاء" لتنظيم الدولة الإسلامية و"فرقا عملانية" و"أبرز منسقيهم"، مشيرة إلى أنه تم أيضا ضبط "وثائق ومعدات مخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية".

ويضاف هؤلاء الموقوفون إلى خمسة "مشتبه بهم" اعتقلوا الأربعاء في مكاني وقوع الاعتداءات.

من ناحية أخرى قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا" إن السلطات عثرت في محافظة كرمانشاه على سيارة مهجورة بداخلها ما لا يقل عن 22 مسدسا.

وكان الحرس الثوري، قوات النخبة في إيران، قد اتهم الجمعة كلا من واشنطن والرياض بـ"التورط" في الاعتداءات.

ونفذ اعتداءات الأربعاء التي أسفرت أيضا عن نحو خمسين جريحا، خمسة مسلحين منهم انتحاريون فجروا انفسهم. وكانوا جميعا إيرانيين ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وقاتلوا في سوريا والعراق قبل أن يعودوا لتنفيذ عمليات في إيران.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/06/2017