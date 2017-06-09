اللجنة الأولمبية الدولية توصي بتصويت مزدوج لإسناد دورتي 2024 و2028

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن مجلسها التنفيذي اعتمد في اجتماعه الجمعة بسويسرا، توصية بالإجماع لإجراء تصويت مزدوج في أيلول/سبتمبر لمنح استضافة دورتي الألعاب الاولمبية في 2024 و2028.

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن اللجنة التنفيذية أجمعت في اجتماعها الجمعة بمدينة لوزان السويسرية، على توصية لإجراء تصويت مزدوج في أيلول/سبتمبر لإسناد استضافة دورتي الألعاب الأولمبية في 2024 و2028.

وقال باخ للصحافيين "إن اللجنة التنفيذية (للجنة الأولمبية الدولية) اعتمدت اليوم بالإجماع التوصية ... للتصويت على استضافة الألعاب الأولمبية في 2024 و2028 في الوقت ذاته".

وتتنافس مدينتا باريس ومدينة لوس أنجلس الأمريكية على استضافة دورة 2024.

ويجتمع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في 11 تموز/يوليو في لوزان للتصويت على التوصية، قبل نحو شهرين من اجتماع الجمعية العامة المقرر في 13 أيلول/سبتمبر في عاصمة البيرو ليما لاختيار المدينة المضيفة.

واعتبر باخ أن المنافسة القوية بين مدينتين ببعد عالمي على غرار باريس ولوس أنجلس لاستضافة دورة 2024 هي بمثابة "الفرصة الذهبية" للجنة الأولمبية الدولية، لأنهما أثبتتا اهتماما كبيرا باستضافة الألعاب.

وأكد أن لدى اللجنة "مدينتين عظيمتين" ترغبان بالاستضافة ولا تريد لأي منهما الخروج خالية الوفاض.

وتستضيف طوكيو أولمبياد 2020.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 09/06/2017