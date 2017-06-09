دول أوروبية تدعو بريطانيا لتشكيل حكومة جديدة والإسراع باستئناف مفاوضات بريكسيت

دعت عدة دول أوروبية بريطانيا إلى استئناف مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي خسرت فيها تيريزا ماي الأغلبية في البرلمان، ما شكل مفاجأة للأوروبيين.

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الجمعة أن نتائج الانتخابات التشريعية البريطانية حيث خسر المحافظون الأغلبية المطلقة "تشكل نوعا من المفاجأة" لكنها "لن تعيد النظر" في موقف بريطانيا من بريكسيت.

وقال فيليب لإذاعة "أوروبا 1" إن "البريطانيين عبروا عن رأيهم وصوتوا وأعطوا غالبية للمحافظين لكنها نسبية مما يشكل مفاجأة على عدة أصعدة". مضيفا "لا أعتقد أن علينا قراءة نتائج الاقتراع بأنها إعادة نظر في الموقف الذي عبر عنه البريطانيون حول بريكسيت"، وذلك ردا على سؤال حول تبعات محتملة للانتخابات على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تيريزا ماي تبحث عن تحالفات لتتمكن من تشكيل حكومة

ومضى يقول "على كل حال إنها مفاوضات طويلة ومعقدة".

وتواجه تيريزا ماي الجمعة ضغوطا للاستقالة غداة الانتخابات التشريعية التي خسر فيها حزبها المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في نتيجة مدوية تلقي بالغموض على البلاد قبيل بدء مفاوضات بريكسيت.

ألمانيا

كما دعا نائب وزير الخارجية الألماني إلى عدم إضاعة الوقت والبدء في التفاوض على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما باتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكافح للاحتفاظ بمنصبها

وقال مايكل روث عضو الائتلاف الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتلفزيون (زد.دي.إف) "نحن بحاجة للبدء في المفاوضات في أقرب وقت ممكن لأن الوقت يمر".

وتابع "بغض النظر عن سؤال من سيشكل الحكومة في بريطانيا الوقت يمر... أمامنا أقل من عامين للتفاوض على الخروج... ومن ثم علينا ألا نضيع أي وقت الآن".

التشيك

من جانبه قال رئيس الوزراء التشيكي بوسلاف سوبوتكا الجمعة على بريطانيا تشكيل حكومة جديدة سريعا بعد ضياع أشهر بالفعل من محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال سوبوتكا للتلفزيون التشيكي "أتطلع فحسب ألا يستغرق الأمر وقتا أطول من اللازم (لتشكيل حكومة) لأننا أضعنا بالفعل عدة أشهرمنذ أعلنت بريطانيا رسميا الانسحاب في مارس". مضيفا "لكن الآن سيكون من الضروري انتظار من سيشكل حكومة وما ستأتي به هذه الحكومة للمفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 09/06/2017