فرنسا.. مخاوف من أن تفرز الانتخابات التشريعية معارضة "متناثرة"!!

في الصحف الفرنسية اليوم الإليزيه يعلن عن الخطوط العريضة لجهاز استخباراتي تحت سلطة الرئيس المباشرة ثم الانتخابات التشريعية والصعوبة التي يجدها حزب الجبهة الوطنية في خوضها بعد الرئاسيات، والمخاوف من أن تفرز التشريعيات معارضة متناثرة.
في الصحف الفرنسية اليوم لوموند تتحدث عن تشكيل جهاز دولة مكلف بالاستخبارات في إطار المساعي لمواجهة التحديات الأمنية لاسيما تلك المتعلقة بالإرهاب، جهاز سيكون تحت سلطة الرئيس تقول لوموند التي أشارت الى أن تشكيل هذه المؤسسة كان ضمن الوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون فيما أكد الإليزيه أن التهديد الإرهابي مازال يخيم على فرنسا وبالتالي من الضروري أن تكون الأجهزة الأمنية فعالة.لوموند أكدت في المقابل أن الجهاز الاستخباراتي سيقتصر دوره على المراقبة والتنسيق مع باقي الأجهزة.
الى الانتخابات التشريعية في فرنسا المقررة الأحد في دورتها الأولى حيث يجد حزب الجبهة الوطنية المنتمي لأقصى اليمين صعوبة في خوض هذا الاقتراع هو الذي بات يتساءل عن مستقبله تقول لوفيغاروالتي أشارت الى أن مارين لوبين زعيمة هذا الحزب لا تريد أن تؤثر الانقسامات والتجاذبات داخل الحزب على سير الحملة الانتخابية. لوفيغارو نقلت أن مارين لوبين لازالت تعيش على وقع الصدمة التي أحدثتها الرئاسيات.
ودائماً في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية في فرنسا، نيكولا ساركوزي غادر السياسة لكن عدداً ًمن الشخصيات التي كانت تعمل معه ومن أجله ها هي اليوم تسعى للوصول الى الجمعية الوطنية عبر خوض التشريعيات. لكن تبقى التساؤلات بشأن فرص هؤلاء للنجاح في هذه الانتخابات أمام مرشحي "الجمهورية الى الأمام" تقول لوباريزيان.
صحيفة لاكروا توقفت من جهتها عند الانتخابات التشريعية لكن من وجهة نظر المعارضة حيث كتبت أن ثلاثة تشكيلات سياسية تسعى للتموقع في المعارضة وهي الجمهوريون وحزب الجبهة الوطنية وحزب "فرنسا الأبية" لجون لوك ميلنشون. لكن لاكروا حذرت من حدوث انقسامات داخل معارضة برلمانية لاسيما في ظل انضمام شخصيات يمينية لتيار الرئيس الفرنسي،لاكروا أوردت أسباباً عدة وراء الحصول على معارضة برلمانية مجزئة ومتناثرة منها إشكالية الحزب الاشتراكي الذي وجد ناخبوه نفسهم بين مرشحي اليمين واليسار.
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