هل يمنح الناخبون الفرنسيون ثقتهم مجددا للرئيس ماكرون خلال الانتخابات التشريعية؟

يدلي الناخبون الفرنسيون الأحد بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية التي ستعمل خلال عهدتها المقبلة (خمس سنوات) على مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات ومراقبة عمل الحكومة. وتعد هذه الانتخابات أول اختبار للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يأمل الفوز بالأغلبية فيما يخشى اليسار واليمين التقليديان اللذان يتقاسمان السلطة منذ 60 عاما أن تحدث "نكسة" جديدة بعد تلك التي تكبداها في الانتخابات الرئاسية.

نحو 47 مليون ناخب فرنسي مدعوون الأحد 11 حزيران/يونيو للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي)، سيعملون خلال خمس سنوات على مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات التي تعرض عليهم من قبل الحكومة ومراقبة عملها وتقويم السياسات العامة. كما سيكون لهم كذلك صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة، لذلك يأمل كل رئيس أن يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية حتى لا تخالف الحكومة.

تغيير في الخارطة السياسية

ويتوقع أن تغير هذه الانتخابات التشريعية التي تجري عقب اقتراع رئاسي، وتنظم دورتها الثانية في 18 حزيران/يونيو، الخارطة السياسية في البلاد، بمنح الرئيس إيمانويل ماكرون (39 عاما) وحركته "الجمهورية إلى الأمام" حديثة النشأة، الأغلبية المطلقة على حساب الحزبين التقليديين اليمين واليسار اللذين يتقاسمان السلطة منذ 60 عاما وتكبدا خسارة تاريخية خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نيسان/أبريل 2017. فالفرنسيون يميلون عادة إلى تأكيد خيارهم الأول (الرئاسيات) في هذا الموعد الانتخابي (التشريعيات) كما كان عليه الحال حين منحوا الثقة لثلاثة رؤساء (فرانسوا هولاند في 2012، ونيكولا ساركوزي في 2007 وجاك شيراك في 2002).

في المقابل، ستكون تشكيلة البرلمان المقبل مختلفة تماما مع التجديد المتوقع إذ لم يترشح أكثر من 200 نائب منتهية ولايتهم من أصل 577 في الانتخابات، وهذا العدد يقارب ضعف ما كان عليه في العام 2012، ويمكن مقارنة واقع التغيير الجذري بما حصل في العام 1958 في مستهل الجمهورية الخامسة (310 نواب جدد منتخبين).

وتعطي آخر استطلاعات الرأي تقدما بنسبة 30% من نوايا التصويت لحركة "الجمهورية إلى الأمام" الحاكمة، أمام حزب "الجمهوريون" (اليمين) الذي من المتوقع أن يحصل على 20% من الأصوات وحزب "الجبهة الوطنية" (اليمين المتطرف) مع 18%. أما "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) بزعامة جان-لوك ميلنشون فستحصل على 12,5% متقدمة بذلك على الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق فرانسوا هولاند (8%) الذي تأثر بخسارته التاريخية في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي.

ومن بين الـ530 مرشحا الذين زكتهم حركة "الجمهورية إلى الأمام"، ليس هناك سوى 28 برلمانيا سابقا. وجاء المرشحون من أطياف متنوعة من المجتمع، ولم يمنع نقص الشهرة والخبرة لدى مرشحي الحركة من تمتعهم بحظوظ وافرة للفوز مدفوعين بشعبية ماكرون الذي يتمتع بفترة سماح من الفرنسيين مع بداية ولايته.

"التفويض على بياض" للرئيس "الامبراطور"

وإن كان هذا التقدم المتوقع لحركة ماكرون يؤكد رغبة الفرنسيين في التجديد السياسي والذي أظهروه من خلال إزاحة قادة الأحزاب التقليدية خلال الرئاسيات، إلا أن معارضي ماكرون يبدون مخاوفهم من "الحزب الواحد" و"الحكم المطلق" و"التفويض على بياض" للرئيس "الشاب" في حال حصوله على الأغلبية المطلقة. حيث شدد رئيس الوزراء اليميني السابق جان بيار رافاران على أنه "ليس من السهل التفسير أننا لا ننتخب امبراطورا بل رئيسا (...). رئيس شاب أعطى البلاد متنفسا. لكن يجب ألا يحكم منفردا الآن، وألا يصبح هناك حزب واحد".

من جهته، ندد المرشح الاشتراكي بونوا هامون بموجة "الهوس بماكرون" وهو تعبير استعادته مجلة "ليكسبرس" الأسبوعية عندما علقت ساخرة على الرئيس الذي "يعيش في حالة سماح" منذ انتخابه، فيما قال فرانسوا باروان المكلف بإدارة الانتخابات التشريعية لحزب "الجمهوريون" إن ماكرون وحركته يمارسان "استراتيجية هيمنة (..) لا أعتقد أن مثل هذا الأمر صحي بالنسبة للحوار الديموقراطي في السنوات الخمس القادمة".

ودعا ميلنشون من جهته، الناخبين إلى عدم منح ماكرون "السلطة المطلقة"، منددا بالغموض المحيط بالإصلاحات التي يريد الرئيس القيام بها، بينما يرى زعيم الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس أن حصول ماكرون على "غالبية مطلقة" كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي "سينتهي إلى الحكم المطلق لأن البرلمان لن يعود له دور فعلي".

ويخطط ماكرون لإقرار تعديل في البرلمان عن القواعد التنظيمية للعمل بنهاية سبتمبر/أيلول قبل أن يشرع في تغييرات في نظام التأمين ضد البطالة والتدريب في وقت لاحق من العام على أن ينظر في أنظمة التقاعد في العام المقبل.

فرانس24

نشرت في : 09/06/2017