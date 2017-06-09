فرنسا تعزز علاقاتها الأمنية مع مصر بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية

قالت فرنسا الخميس على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان إنها تسعى لتعزيز علاقاتها الأمنية مع مصر من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا باعتبارها "عنصرا مركزيا للاستقرار الإقليمي".

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس إن بلاده عززت العلاقات الأمنية مع مصر التي وصفها بالعنصر المركزي" لضمان الاستقرار الإقليمي وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان للتغلب على الأزمة السياسية في ليبيا.

وطورت باريس والقاهرة علاقات اقتصادية وعسكرية قوية في السنوات الأخيرة. وتحسنت العلاقات مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في ظل قلق الجانبين من الفراغ السياسي الحالي في ليبيا وصعود الجماعات المتشددة في مصر.

وقال جان إيف لودريان إن البلدين الحليفين لديهما "رؤية مشتركة" بشأن كيفية التصدي للإسلاميين المتشددين. وكان يتحدث عقب اجتماعات في القاهرة منها اجتماع مع السيسي الذي طور معه علاقات أثناء عمله السابق وزيرا للدفاع". وتابع قائلا "مصر عنصر مركزي للاستقرار الإقليمي وعندما تهتز المنطقة بأكملها".

وهذه هي ثاني زيارة لوزير فرنسي إلى مصر هذا الأسبوع. فقد عقدت وزيرة الدفاع سيلفي غولار محادثات مع نظيرها المصري الاثنين بشأن كيفية تعزيز التعاون الأمني بما في ذلك أفضل السبل لتعزيز مراقبة الحدود المصرية.

وقال دبلوماسيون إن باريس تراجع موقفها بشأن الصراع الليبي في ظل اتخاذ الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون قرارا بدفع القضية إلى صدارة جدول أعماله في مجال السياسة الخارجية. وقال دبلوماسي فرنسي "ليبيا تمثل أولوية بالنسبة لفرنسا".

وقال لودريان للصحفيين "لا يمكن أن نسمح لحالة عدم الاستقرار التي تفيد الإرهابيين والمهربين أن تستمر على حدود مصر وأبواب أوروبا".

وقدمت بعض الدول الغربية، وبينها فرنسا، أيضا دعما عسكريا لحفتر لمساعدته في قتال الإسلاميين في شرق ليبيا لكن دبلوماسيين يقولون إنه سيتعين عليه في نهاية المطاف الجلوس والتفاوض مع الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج والفصائل المسلحة في الغرب.

وقال مسؤولون فرنسيون إن هناك الآن تقاربا متزيدا في المواقف مع مصر والإمارات العربية المتحدة للضغط على كل الأطراف للعودة إلى مائدة التفاوض الأمر الذي قد يشهد جولة من الدبلوماسية المكوكية في الأسابيع المقبلة لتشكيل توافق في الرأي بين الأطراف الخارجية لجمع حفتر والسراج معا.

وقال مسؤولون إن الخلاف الدبلوماسي بين قطر والدول العربية الكبرى، ومنها السعودية ومصر، قد يوفر فرصة للضغط على الفصائل المسلحة في غرب ليبيا.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 09/06/2017