فرنسا: نحو 8 آلاف شخص يشاركون في "العشاء بالأبيض" أمام مقر بلدية باريس

أقام آلاف الأشخاص حفل "العشاء بالأبيض" بباريس الخميس، حيث حضر المدعوون مرتدين ملابس باللون الأبيض، في النسخة 29 من هذه المناسبة التقليدية التي صارت تقيمها نحو 75 مدينة أخرى عبر العالم.

شارك نحو ثمانية آلاف شخص في "العشاء بالأبيض" السنوي مساء الخميس في فناء مقر بلدية باريس رغم حالة الطوارئ واحتمال وقوع هجمات إرهابية.

وأوضح إيميريك باسكييه أحد منظمي النسخة التاسعة والعشرين من هذا العشاء "يبقى مكان العشاء وزمانه سريين تقليدا حتى اللحظة الأخيرة، لذا سيكون من الصعب على الإرهابيين أن يتحركوا. اخترنا مكانا حيث احتمال حصول هجوم بشاحنة أو آلية معدوم".

ويبلغ المدعوون الذين يرتدون الأبيض بمكان العشاء في اللحظة الأخيرة. وقد وصل المشاركون مساء الخميس مع طاولات وكراس قابلة للطهي والطعام. وفي دقائق معدودة نصبوا كل ذلك أمام مقر بلدية باريس أمام أنظار المارة المذهولين.

وقالت نانسي السائحة الأمريكية في باريس "هذا أمر رائع. منظر هؤلاء الناس بالأبيض في مكان جميل، رائع. الفكرة ممتازة! هذه هي روح فرنسا!"

والعام الماضي شارك سبعة آلاف شخص في هذا العشاء في ساحة فاندوم أمام وزارة العدل.

وينتهي "العشاء بالأبيض" عادة بعيد منتصف الليل ويترك المشاركون فيه المكان نظيفا كما كان قبل قدومهم. ويقف وراء الفكرة الفرنسي فرانسوا باسكييه الذي كان يحلم بعشاء مع أصدقائه في أجمل الأماكن في باريس. وتعود أول نسخة من هذا العشاء إلى العام 1988 في منتزه بوا دو بولونييه.

وقال باسكييه "نحضر للعام المقبل بمناسبة النسخة الثلاثين، حدثا أكبر من العادة".

وبسبب نجاحه الكبير بات هذا العشاء يقام في 75 مدينة عبر العالم من بينها نيويورك وبومباي وكوبنهاغن وبنما وبوينس ايريس وزغرب وبانكوك وكوالالمبور.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/06/2017