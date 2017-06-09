مصر تتهم قطر بدفع فدية "ضخمة" لمجموعة إرهابية وتدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق

اتهم نائب السفير المصري لدى الأمم المتحدة الخميس قطر بدفع فدية ضخمة إلى "مجموعة إرهابية" مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" بهدف إطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة كانوا مخطوفين في العراق، داعية الأمم المتحدة لفتح تحقيق.

دعت مصر الأمم المتحدة الخميس بالتحقيق حول فدية ضخمة دفعتها قطر على ما يبدو إلى "مجموعة إرهابية" مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" من أجل إطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة كانوا مخطوفين في العراق.

وفي مداخلة خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول التهديد الإرهابي، اتهم نائب السفير المصري لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى قطر ب"دفع فدية تصل إلى مليار دولار إلى مجموعة إرهابية تنشط في العراق لإطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة خطفوا في العراق خلال مشاركتهم في رحلة صيد".

وكانت مجموعة من 24 صيادا قطريا وسعوديين اثنين، يعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015 في العراق قبل الإفراج عن الجميع بعد 16 شهرا. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف الصيادين في منطقة شيعية في جنوب العراق.

وتابع مصطفى أنه إذا تم إثبات الاتهام، فسيشكل "دعما واضحا للإرهاب"، موضحا أن المجموعة "مرتبطة بداعش".

وذكر مصطفى بأن العديد من قرارات الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى عدم دفع مثل هذه الفديات أو القيام بتنازلات سياسية لصالح مجموعات إرهابية. إلا أنه الدبلوماسي لم يعط أدلة أو تفاصيل، بل اكتفى بالتأكيد على أن "الأخبار منتشرة في بعض وسائل الاعلام". مضيفا "نقترح أن يطلق المجلس تحقيقا شاملا في هذا الحادث وحوادث أخرى مشابهة".

وكانت عدد من الدول من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت الاثنين علاقاتها مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية ومنها وإليها وإغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/06/2017