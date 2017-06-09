الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

بريطانيا: انتخابات على وقع تهديدات

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة - شهادة كومي: تسريبات وتعليمات وإملاءات...

للمزيد

النقاش

اعتداءان في إيران: السعودية في دائرة الاتهام؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: المقاربة الماكرونية للمعادلة الأمنية

للمزيد

حوار

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "الوساطة التقليدية لن تجدي هذه المرة لنزع فتيل الأزمة مع قطر"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إجراءات سريعة وقوية لإصلاح قانون العمل الفرنسي!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل اخترق قراصنة روس حساب وكالة الانباء القطرية؟

للمزيد

النقاش

الأزمة الدبلوماسية مع قطر: ترامب يغرد والكويت تتوسط

للمزيد

حدث اليوم

الانتخابات التشريعية الفرنسية: رحلة البحث عن أغلبية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

4 دول عربية تصنف العشرات والقرضاوي على لائحة ارهاب جديدة مرتبطة بقطر

© بندر الجالود / أ ف ب | صورة وزعتها وكالة الأنباء السعودية “واس” وفيها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جدة بتاريخ 7 حزيران يونيو 2017.

فيديو محمد فرحات

نص علي بردى

آخر تحديث : 09/06/2017

صنفت اليوم الخميس أربع دول عربية، قطعت علاقاتها مع قطر هذا الأسبوع بعدما اتهمتها بدعم الإرهاب، عشرات الأشخاص ممن لهم صلات مزعومة بقطر إرهابيين وهو الأمر الذي يعمق خلافاً يهدد استقرار المنطقة.

اتخذت أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الخميس قراراً بتصنيف عشرات الأشخاص ممن لهم صلات مشتبه فيها مع قطر بأنهم إرهابيون بعد أيام فقط من قطع هذه الدول علاقاتها مع الدوحة بعدما اتهمتها بدعم الإرهاب.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن 59 شخصاً بينهم الزعيم الروحي لجماعة “الإخوان المسلمين” يوسف القرضاوي و12 كياناً منها مؤسسات تمولها قطر على لوائح الإرهاب لديها، في خطوة يمكن أن يعمق خلافاً يهدد استقرار المنطقة. ويزيد هذا الإعلان الضغط على قطر وسط حملة ديبلوماسية واقتصادية لعزلها وهي مورد مهم للغاز على مستوى العالم وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. كما يأتي بعدما أدرجت السعودية والإمارات في عام 2014 عشرات المنظمات في خلاف سابق مع قطر.

وقال مسؤول قطري إنه ليس لديه تعليق على التصنيف في قوائم الإرهاب لكنه أشار إلى أن قطر ملتزمة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك تجفيف منابع التمويل.
وبين 18 قطرياً أدرجوا على القوائم أشخاص يتهمون بتمويل الإرهاب بالإضافة إلى رجال أعمال كبار وساسة وأعضاء بارزين بالأسرة الحاكمة منهم وزير سابق للداخلية. ومن الأسماء التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية عبد الحكيم بلحاج القائد العسكري الإسلامي الليبي السابق وهو واحد من خمسة ليبيين صنفوا في قوائم الإرهاب. أما القرضاوي ورجل الدين السلفي وجدي غنيم فهم ضمن 26 مواطنا مصرياً.
وتضم القائمة جماعات شيعية متشددة في البحرين تعتبرها بعض الحكومات الخليجية مرتبطة بصلات بإيران منها “سرايا الأشتر” و”سرايا المختار” وائتلاف 14 فبراير.
كما تضمنت القائمة ثلاثة كويتيين وأردنيين اثنين وبحرينيين اثنين وسعودياً واحداً ويمنياً واحداً.
فرانس 24 / رويترز
 

نشرت في : 09/06/2017

  • أزمة دبلوماسية

    وزير الخارجية القطري يرفض التدخلات في سياسة بلاده ويؤكد قدرتها على الصمود

    للمزيد

  • قطر

    قناة "الجزيرة" القطرية تقول إن مواقعها تتعرض لهجوم معلوماتي شامل

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    المنامة تحذر مواطنيها ووسائل الإعلام البحرينية من "تأييد قطر"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي