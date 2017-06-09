4 دول عربية تصنف العشرات والقرضاوي على لائحة ارهاب جديدة مرتبطة بقطر

صنفت اليوم الخميس أربع دول عربية، قطعت علاقاتها مع قطر هذا الأسبوع بعدما اتهمتها بدعم الإرهاب، عشرات الأشخاص ممن لهم صلات مزعومة بقطر إرهابيين وهو الأمر الذي يعمق خلافاً يهدد استقرار المنطقة.

اتخذت أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الخميس قراراً بتصنيف عشرات الأشخاص ممن لهم صلات مشتبه فيها مع قطر بأنهم إرهابيون بعد أيام فقط من قطع هذه الدول علاقاتها مع الدوحة بعدما اتهمتها بدعم الإرهاب.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن 59 شخصاً بينهم الزعيم الروحي لجماعة “الإخوان المسلمين” يوسف القرضاوي و12 كياناً منها مؤسسات تمولها قطر على لوائح الإرهاب لديها، في خطوة يمكن أن يعمق خلافاً يهدد استقرار المنطقة. ويزيد هذا الإعلان الضغط على قطر وسط حملة ديبلوماسية واقتصادية لعزلها وهي مورد مهم للغاز على مستوى العالم وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. كما يأتي بعدما أدرجت السعودية والإمارات في عام 2014 عشرات المنظمات في خلاف سابق مع قطر.

بيان المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين يؤكد على الازدواجية في سياسة دولة قطر التي تعلن محاربة الإرهاب ولكنها تموله في الخفاء. pic.twitter.com/V4UVXCly1I — عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) June 9, 2017

وقال مسؤول قطري إنه ليس لديه تعليق على التصنيف في قوائم الإرهاب لكنه أشار إلى أن قطر ملتزمة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك تجفيف منابع التمويل.

وبين 18 قطرياً أدرجوا على القوائم أشخاص يتهمون بتمويل الإرهاب بالإضافة إلى رجال أعمال كبار وساسة وأعضاء بارزين بالأسرة الحاكمة منهم وزير سابق للداخلية. ومن الأسماء التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية عبد الحكيم بلحاج القائد العسكري الإسلامي الليبي السابق وهو واحد من خمسة ليبيين صنفوا في قوائم الإرهاب. أما القرضاوي ورجل الدين السلفي وجدي غنيم فهم ضمن 26 مواطنا مصرياً.

وتضم القائمة جماعات شيعية متشددة في البحرين تعتبرها بعض الحكومات الخليجية مرتبطة بصلات بإيران منها “سرايا الأشتر” و”سرايا المختار” وائتلاف 14 فبراير.

كما تضمنت القائمة ثلاثة كويتيين وأردنيين اثنين وبحرينيين اثنين وسعودياً واحداً ويمنياً واحداً.

فرانس 24 / رويترز



نشرت في : 09/06/2017