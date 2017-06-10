الرئيس البرازيلي "يفلت" من حكم قضائي بإبطال ولايته بفارق صوت واحد

أفلت الرئيس البرازيلي ميشال تامر من حكم لأعلى محكمة انتخابية في البرازيل بإبطال ولايته الجمعة، حيث حسم رئيس المحكمة جيلمار مينديس التصويت لصالح بقاء تامر في السلطة بعد أن تساوت أصوات القضاة المؤيدين والرافضين لبقائه. ووافقت المحكمة على تبرئة تامر من ارتكاب مخالفات بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة.

رفضت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل الجمعة قضية كانت تهدد بالإطاحة بالرئيس ميشيل تامر بسبب اتهامات بحصول الحملة الانتخابية التي كان مرشحا فيها نائبا للرئيسة المعزولة ديلما روسيف في 2014 على تمويل غير قانوني.

وقال رئيس المحكمة جيلمار مينديس" لا يمكننا تغيير رئيس الجمهورية باستمرار حتى وإن كان الناس يريدون ذلك".وقال مينديس الذي أيد مساءلة روسيف إنه يجب على البلاد ألا تتوقع أن يحل القضاء الأزمة السياسية الحالية.ووافقت المحكمة الانتخابية بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة على تبرئة حملة روسيف-تامر من ارتكاب مخالفات . وتفادت المحكمة إلغاء انتخابهما وعزل تامر.

ويعطي هذا الحكم فرصة لتامر لالتقاط الأنفاس ولكنه لن ينهي أزمة سياسية تحاصر الزعيم الذي ينتمي ليمين الوسط. ويجري مدعون اتحاديون تحقيقا منفصلا مع تامر بشأن اتهامات بالفساد وعرقلة سير العدالة والابتزاز. وكان غوستافو غيديس محامي الرئيس قد اتهم المدعي العام رودريغو جانوت بممارسة ضغوص على المحكمة "لإدانة الرئيس"

وتولى تامر السلطة قبل عام بعد عزل روسيف وسط أسوأ ركود في البرازيل .

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 10/06/2017