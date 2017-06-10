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الشرق الأوسط

الجيش العراقي يؤكد تحرير كامل مناطق غرب الموصل باستثناء تلعفر

© فرانس 24 | قافلة للقوات العراقية تتقدم نحو تلعفر في 9 حزيران/يونيو 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/06/2017

أكدت قوات الحشد الشعبي الجمعة أنها سيطرت على كامل مناطق غرب مدينة الموصل باستثناء تلعفر، في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من ثاني أكبر المدن العراقية.

أعلنت الجمعة قوات الحشد الشعبي الجمعة عن بسط سيطرتها على كافة مناطق غرب مدينة الموصل باستثناء قضاء تلعفر، في إطار العملية العسكرية الرامية إلى طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من ثاني أكبر المدن العراقية.

وصرح نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مؤتمر صحافي، حسب بيان لقوات الحشد، إن الأخيرة "تمكنت منذ انطلاق عملياتها العسكرية في أيلول العام الماضي ولغاية اليوم من تحرير 14 ألف كلم وتحرير 360 قرية وقضاءين"، مؤكدا "قطع أي اتصال لقواعد ’داعش‘ (تنظيم "الدولة الإسلامية") مع مدينة الموصل".

وأكد المهندس أن قواته "لا تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) لاقتحام قضاء تلعفر".

وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت الأسبوع الماضي استعادة قضاء البعاج غرب الموصل من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية". كما استعادت في أيار/مايو الماضي بلدة القيروان.

وتعتبر منطقتا القيروان والبعاج الواقعتان في محافظة نينوى، من المواقع التي تربط المحافظة بالحدود السورية والتي يتخذها الجهاديون منافذ للتواصل مع آخرين في سوريا.

وفي هذا االسياق، أكد المهندس أن "قوات الحشد الشعبي لم تقم لغاية الآن بالدخول إلى العمق السوري"، لافتا إلى أنها وصلت "قبل يومين إلى إحدى القرى الحدودية وهي تبعد كيلومترين عن سوريا".

وأوضح أن "الحشد الشعبي قام بمعالجة بعض الأهداف بواسطة المدفعية".

ويصادف هذا الإعلان الذكرى الثالثة لسقوط مدينة الموصل بيد الجهاديين، في وقت أصبحت فيه القوات العراقية على أعتاب استعادة السيطرة على كامل المدينة.

وسيشكل سقوط الموصل الهزيمة الأقسى التي تلحق بالقوات العراقية في حربها ضد الجهاديين. ومن شأن استعادة المدينة أن يشكل تحولا كبيرا في مسيرة هذه القوات التي استسلمت سريعاً في 10 حزيران/يونيو 2014 رغم تفوقها عدديا على الجهاديين.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 10/06/2017

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