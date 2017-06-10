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آسيا

الفلبين: قوات أمريكية خاصة تشارك في إنهاء "حصار" الإسلاميين لمدينة ماراوي

© أ ف ب

فيديو ثمين الخيطان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/06/2017

أعلن الجيش الفلبيني السبت أن قوات أمريكية خاصة تقدم دعما فنيا للمساعدة في إنهاء الحصار الذي يفرضه متشددون إسلاميون على مدينة ماراوي جنوب البلاد. وعلى الصعيد الميداني، قتل 13 مدنيا من مشاة البحرية في معارك مع الإسلاميين ليرتفع عدد القتلى بين الجنود إلى 58، في حين قتل 138 إسلاميا و20 مدنيا منذ بدء المعارك في 23 مايو/أيار الماضي.

أكد الجيش الفلبيني اليوم السبت أن قوات أمريكية خاصة تساعده على إنهاء حصار يفرضه متشددون موالون لتنظيم "الدولة الإسلامية" على مدينة ماراوي الجنوبية.

وقال اللفتنانت كولونيل خو-آر هيريرا في مؤتمر صحفي إن القوات الأمريكية "لا تقاتل وإنما تقدم دعما فنيا وحسب".
وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في مانيلا قد صرح بأن الحكومة الفلبينية سعت إلى مساعدة أمريكية في معركة ماراوي بجزيرة منداناو والتي دخلت أسبوعها الثالث.

معارك مستمرة ومقتل 13 جنديا من مشاة البحرية

وعلى الصعيد  الميداني، أعلن متحدث عسكري السبت عن مقتل 13 جنديا من مشاة البحرية الفليبينية في معارك مع الإسلاميين الذين يسيطرون على قسم من مدينة ماراوي في جنوب البلاد. وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك التي بدأت في 23 مايو/أيار إلى 58، فيما أعلنت الحكومة مقتل 138 إسلاميا على الأقل و20 مدنيا.

ويحاول الجيش الفليبيني طرد الإسلاميين الذين دخلوا ماراوي التي يقطنها 200 ألف نسمة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يقاوم مئات الجهاديين المتحصنين في أنفاق وكهوف، الهجمات الجوية والبرية التي تشنها قوى الأمن. ويقول الجيش إن الجهاديين لا يحتلون إلا حوالى 10% من ماراوي، أكبر مدينة مسلمة في الفيليبين التي يشكل الكاثوليك أكثرية شعبها.

 

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب
 

نشرت في : 10/06/2017

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