المغرب: قوات الأمن تنشر 50 عربة للشرطة في بلدة إمزورين بعد مواجهات مع محتجين

شهدت بلدة إمزورين بإقليم الحسيمة شمال المغرب ليل الجمعة السبت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. ولجأ شبان مقنعون إلى قذف قوات مكافحة الشغب بالحجارة في حين ردت القوات بالغاز المسيل للدموع. وانتهت المواجهات عند الثانية صباحا، ونشرت قوات الأمن 50 عربة للشرطة في البلدة.

اندلعت مواجهات ليل الجمعة السبت في بلدة إمزورين بإقليم الحسيمة في شمال المغرب، بين محتجين وقوات الأمن. وبدأت المواجهات نحو منتصف الليل في حي ناء من البلدة الواقعة عند سفح جبل وذلك بعد أن انتشرت قوات الأمن في وسط المدينة ومنعت المحتجين من التجمع، بحسب ناشطين محليين.

وتحت جنح الظلام قذف عشرات الشبان المقنعين قوات مكافحة الشغب بالحجارة، وردت القوات مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وانتهت المواجهات التي لم تعرف حصيلتها، نحو الساعة الثانية صباحا في حين تم نشر خمسين عربة للشرطة في البلدة.

وكانت البلدة ذاتها الواقعة على بعد 15 كلم جنوب شرق الحسيمة، شهدت قبل أسبوع أعمال عنف بين شرطيين ومتظاهرين.

وتشهد مدينة الحسيمة شمال المغرب منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في الريف الذي يعتبر المحتجون أنه "مهمش".

وتم توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي يقود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف، مطلع الأسبوع الماضي بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/06/2017