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أمريكا

ترامب يتهم مدير "إف بي آي" بالكذب ويبدي استعداده للإدلاء بشهادته

© أ ف ب

فيديو أسيل سويسة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/06/2017

لم يتأخر رد الرئيس الأمريكي على شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" جيمس كومي، حيث اتهم ترامب الجمعة كومي بالكذب تحت القسم حين قال إن الرئيس طلب منه وقف التحقيق بشأن مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين. وأبدى ترامب استعداداه للإدلاء بشهادته حول هذا الموضوع تحت القسم.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية "اف بي آي" جيمس كومي بالكذب تحت القسم في شهادته أمام مجلس الشيوخ حين قال إن الرئيس طلب منه وقف التحقيق بشأن أحد مستشاريه، مؤكدا بالمقابل استعداده شخصيا للإدلاء بشهادة تحت القسم.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "صراحة، جيمس كومي أكد الكثير من الأمور التي قلتها، لكنّ بعض الأمور التي قالها لم تكن صحيحة بكل بساطة".
وأضاف أن ما أدلى به كومي يثبت أن "ما من تواطؤ ولا من إعاقة" للعدالة من جانبه في التحقيق الفيدرالي الجاري بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

ترامب يتهم كومي بتسريب معلومات سرية
واتهم الرئيس الأمريكي كومي بأنه "سرّب" معلومات سرية بعدما اعترف الأخير في شهادته أمام مجلس الشيوخ الخميس بأنه سرّب بشكل غير مباشر إلى الصحافة مذكرة كتبها عن تفاصيل محادثاته مع الرئيس.

وكان كومي الذي أقاله ترامب في 9 أيار/مايو  قد أكد خلال شهادته  أن الرئيس طلب منه وقف التحقيق بشأن مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين في إطار قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 

فرانس 24/ أف ب

نشرت في : 10/06/2017

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