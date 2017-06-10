سوريا: قوات سوريا الديمقراطية تفتح جبهة ثانية غرب الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، دخلت السبت مدينة الرقة من أطرافها الغربية بعد أن دخلتها هذا الأسبوع من الجهة الشرقية.

دخلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن السبت مدينة الرقة (شمال) من الجهة الغربية، وفق ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد سبعة أشهر من قيام قوات سوريا الديمقراطية بشن حملة واسعة لطرد الجهاديين من "عاصمتهم" الرقة في سوريا، تمكنت هذا الأسبوع من دخول المدينة للمرة الأولى من الجهة الشرقية في حي المشلب.

وتمكنت القوات السبت من دخول المدينة من الجهة الغربية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن "سيطرت قوات سوريا الديمقراطية صباح السبت على القسم الغربي من حي السباهية والآن تحصن مواقعها في الحي".

وتابع "وتوجهت أيضا إلى الشمال نحو حي الرومانية المجاور" مشيرا إلى حدوث "اشتباكات في القسم الغربي من الحي".

من جانبها ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها اقتحموا حي الرومانية "وسط اشتباكات عنيفة تدور الآن في الحي".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد أعلن في حزيران/يونيو 2014 إقامة "الخلافة" انطلاقا من مساحة واسعة من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا، مستعملا كل أساليب الترهيب.

وتتمركز قوات سوريا الديمقراطية، المكونة من فصائل عربية وكردية مدعومة من واشنطن، في شرق وشمال وغرب الرقة، فيما لا تزال الجهة الجنوبية للمدينة تحت سيطرة الجهاديين.

وباتت هذه القوات تسيطر إلى جانب حي الرومانية، على حي المشلب الواقع في شرق المدينة.

وتتقدم القوات بصعوبة نحو الشمال حيث يسيطر الجهاديون على قاعدة عسكرية للنظام السوري تدعى "الفرقة 17".

وقال عبد الرحمن إن "التنظيم حصن المدخل الشمالي من مدينة الرقة، معتقدا ان قوات سوريا الديمقراطية ستاتي إلى المدينة من الجهة الشمالية. لكن لم يحصن المدخلين الشرقي والغربي في نفس الدرجة".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر حملة "غضب الفرات" لطرد التنظيم المتطرف من الرقة. وتمكنت مذاك من السيطرة على مناطق واسعة في محافظة الرقة وقطعت طرق الإمداد الرئيسية للجهاديين إلى المدينة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 10/06/2017