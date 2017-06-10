منفذ هجوم نوتردام بباريس كان يتابع دعاية تنظيم "الدولة الإسلامية"

عقد المدعي العام في باريس فرانسوا مولانس مؤتمرا صحفيا لتوضيح نقاط الظل المحيطة بدوافع الطالب الجزائري منفذ الاعتداء على دورية للشرطة أمام كنيسة نوتردام الثلاثاء الماضي، فأكد أن المهاجم ورغم غياب علامات التشدد كان يتابع دعاية تنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلن مدعي عام باريس السبت أن الجزائري الذي هاجم شرطيا بمطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس تصرف بمفرده وله اهتمامات كبيرة بالعمل الدعائي لجهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان طالب الدكتوراه فريد إيكن البالغ من العمر 40 عاما قد جرح جراء إطلاق النار عليه من قبل أحد رجال الشرطة خلال هجوم الثلاثاء الذي هتف خلاله "هذا من أجل سوريا".

وأثار الهجوم الذعر بين السياح الذين كانوا يزورون هذا المعلم الشهير.

وقال مدعي عام باريس فرنسوا مولانس إن المشتبه به رجل متعلم وأبلغ المحققين خلال استجوابه أنه اعتنق التطرف بمفرده في فترة عشرة أشهر.

وقال المدعي العام خلال مؤتمر صحافي أنه بعد فحص حاسوب محمول وأربعة مفاتيح بيانات (يو أس بي) وجدت في شقة المشتبه به في باريس عثر على "دليل الذئاب المنفردة" الذي قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بإعداد مواده.

كما وجد المحققون صورا لهجوم الجهاديين الأخير الأسبوع الماضي في لندن والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، إضافة إلى تسجيلات فيديو "تمجد" الهجمات السابقة في باريس وبروكسل.

وقال مولانس "لم يظهر أبدا أي إشارات تطرف للقريبين منه، وسجله خال من الإدانات، وهو غير معروف لأجهزة الاستخبارات، وحتى الآن لا مؤشرات لوجود اتصالات أجراها مع أحد في العراق أو سوريا".



فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 10/06/2017