الرياض: قطع العلاقات مع قطر جاء تماشيا مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية

أشادت كل من السعودية والبحرين والإمارات بما اعتبروه موقفا حازما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قطر. ودعت المنامة وأبو ظبي الدوحة إلى "الانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب ومراجعة سياساتها الإقليمية"، واعتبرت الرياض من جانبها أن موقفها جاء منسجما مع "مخرجات" القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

رحبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنامة السبت بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب، داعية بدورها الدوحة إلى البدء في "تصحيح سياستها".

السعودية تشدد على "التحرك الحازم لقطع مصادر تمويل الإرهاب من أي جهة كانت"

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن "محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال المصدر إن القرار السعودي ينسجم "مع مخرجات" القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في أيار/مايو الماضي وألقى فيها ترامب خطابا دعا فيه الدول العربية والمسلمة الى مكافحة التطرف.

الإمارات تشيد بتصريحات ترامب وتدعو قطر لمراجعة سياساتها الإقليمية

بدورها رحبت دولة الإمارات بدعوة ترامب، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة إشادته بالتصريحات، إذ قال إنه ينبغي على الدوحة "أن تراجع سياساتها الإقليمية بعد أن تقر بالمخاوف التي تتعلق بدعمها المقلق للتطرف".

البحرين تشيد "بالموقف الحازم" للرئيس ترامب

ورأت البحرين من جهتها أن "هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأمريكية الحثيثة ويعكس إصرارا شديدا على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".

وشددت المنامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية على "ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب، لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية والقضاء على كل من يدعمها".

وكانت الدول الخليجية الثلاث بالإضافة إلى مصر واليمن قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر 5 يونيو/حزيران الجاري، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ميركل تحث دول الخليج وإيران وتركيا للعمل معا لإيجاد حل للأزمة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في قطر. وأضافت إنه يتعين على كل دول الخليج وإيران وتركيا أيضا العمل معا لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي. وقالت ميركل التي كانت تتحدث في مكسيكو سيتي بجوار الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إنه سيكون من المستحيل تسوية الوضع"المقلق جدا" ما لم تشارك كل الأطراف الإقليمية. وأضافت أن من المهم أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي معا لإنهاء الأزمة.

لافروف يستقبل نظيره القطري ويدعو إلى محادثات لحل الأزمة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت إن روسيا تشعر بالقلق إزاء قطع دول عربية العلاقات مع قطر ودعا إلى محادثات لحل الأزمة. وقال لافروف لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال محادثات في موسكو "فيما يتعلق بأمور السياسة، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى أو علاقاتها الثنائية ولكن لا يسعدنا أن نرى العلاقات بين شركائنا تتدهور".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 10/06/2017