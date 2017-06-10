منظمة العفو الدولية: "طرد الرعايا القطريين يعبث بحياة آلاف الخليجيين"

نددت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته مساء الجمعة بقرار السعودية والإمارات والبحرين طرد الرعايا القطريين من أراضيها، معتبرة أن هذا القرار ينشر "المعاناة والخوف" في الخليج. وحذر التقرير من أن قرار الدول الثلاث "يعبث بحياة" آلاف الخليجيين ويقضي على مصادر رزق أشخاص وعرقلة دراسة طلاب.

حذرت منظمة العفو الدولية من أن طرد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين للرعايا القطريين على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يتسبب بتفكك أسر خليجية وبنشر الخوف والمعاناة.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان أصدرته منتصف ليل الجمعة السبت أن الرياض وأبوظبي والمنامة "تعبث بحياة" آلاف من سكان الخليج متسببة "بتفكك أسر والقضاء على مصادر رزق أشخاص" وعرقلة دراسة طلاب. ورأت أن آثار الإجراءات ضد قطر وبينها طرد القطريين تنشر "المعاناة والخوف" في الخليج.

عائلات "مختلطة" تروي معاناتها

وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى مواطنين خليجيين طالتهم الإجراءات العقابية هذه. وبين هؤلاء رجل قطري يعيش في دولة الإمارات مع عائلته منذ أكثر من عشر سنوات، وقد منع مؤخرا من دخول دبي، فيما أن زوجته إماراتية ولا تستطيع المغادر إلى قطر. أما أولادهم فيحملون الجنسية القطرية وسيتوجب عليهم مغادرة دبي قريبا. وقال الرجل للمنظمة إن زوجته طلبت من السلطات الإماراتية مقابلته لمرة واحدة لكنها قوبلت بالرفض.

وتحدث رجل سعودي يعيش في الدوحة عن عجزه عن المغادرة لزيارة أمه المريضة في المملكة، إذ إنه لن يتمكن من العودة إلى قطر حيث زوجته القطرية وأطفاله. وقال "إذاعدت إلى موطني، لن أستطيع رؤية زوجتي. وإذا بقيت هنا، لن أستطيع رؤية أمي".

وقالت المنظمة إن العلاقات داخل العائلات الخليجية المختلطة أصبحت "في خطر". كما انتقدت المنظمة تهديد سلطات الدول المقاطعة لقطر بسجن الأشخاص الذين يظهرون تعاطفا معها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام. وقالت إن هذا الإجراء يمثل "قمعا لحرية التعبير".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع الدوحة يوم الاثنين 5 يونيو/حزيران بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية ومنها وإليها.

كما منحت الرياض وأبوظبي والمنامة القطريين مهلة أسبوعين لمغادرة أراضيها، وطلبت بدورها من رعاياها مغادرة قطر. وبحسب سلطات الدوحة، يعيش في قطر نحو 8 آلاف سعودي، وأكثر من 750 إماراتيا و2300 بحرينيا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/06/2017