"حديث مريب" بين ثلاثة ركاب يجبر طائرة بريطانية على تغيير مسارها والهبوط اضراريا في ألمانيا

أدت "محادثة مشبوهة" بين ثلاثة ركاب على متن طائرة "إيزي جت" المتجهة من لوبليانا إلى لندن ، إلى لجوء الطيار إلى تحويل مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في كولونيا غرب ألمانيا. وقامت السلطات بإخلاء الركاب بطريقة التزحلق الاضطراري قبل أن تعتقل المشتبه بهم الثلاث. وعزلت الشرطة حقيبة ظهر كانت بحوزتهم قبل أن تقوم بتفجيرها.

هبطت طائرة الخطوط الجوية "إيزي جت" اضطراريا ليل السبت في كولونيا بغرب ألمانيا، بسبب حصول "محادثة مشبوهة" ووجود حقيبة مثيرة للشك على متنها، وألقي القبض على ثلاثة ركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية.

والطيار الذي كان متوجها بطائرته من العاصمة السلوفينية لوبليانا إلى لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأن "عددا من الرجال على متنها كانوا يتحدثون بمواضيع إرهابية"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك الحديث.

خبراء يفجرون حقيبة ظهر كانت مع الركاب المشتبه بهم

وبعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا نحو الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ)، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظَهر تعود إلى ثلاثة ركاب مشتبه بهم وقام خبراء بتفجيرها.

وتم تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا، من دون أن ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الإرهابي.

وتوقفت حركة النقل الجوي لنحو الثلاث ساعات بين الساعة 19,00 و22,00 بالتوقيت المحلي (17,00 و20,00 ت غ) وتأخرت نحو عشرون رحلة.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 11/06/2017