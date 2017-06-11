قوات حرس الحدود الأردنية تقتل 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود قادمين من سوريا

قتلت قوات حرس الحدود الأردنية خلال ثلاثة أيام خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من سوريا مستقلين سيارة من نوع بيك أب ودراجتين. وقال الجيش الأردني أن تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحدود عن طريق معبر التنف وتم تطبيق قواعد الاشتباك عليها. وتشهد الحدود البرية بين الأردن وسوريا التي تتجاوز 370 كيلومترا العديد من محاولات التسلل منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد أن قوات حرس الحدود الأردنية قتلت خلال الساعات ال72 الماضية خمسة أشخاص وأعتقلت اثنين آخرين خلال محاولاتهم اجتياز الحدود الأردنية قادمين من سوريا.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "قوات حرس الحدود تعاملت خلال ال72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية".

وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها وتراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية ولكن وبعد وقت قليل من الحادثة عادت إحدى السيارات نوع بيك-أب ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ونتج عنها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى".

من جهة أخرى، قال البيان إن "قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وتم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المعنية".

وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قتلت في الثالث من الشهر الحالي مسلحين ينتمون إلى "تنظيمات إرهابية" كانوا يستقلون ثلاث دراجات نارية حاولوا اجتياز الحدود قادمين من سوريا.

ويشترك الأردن مع سوريا بحدود برية تزيد عن 370 كيلومترا. ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا منذ بدء الأزمة السورية في آذار/مارس 2011، فيما تقول عمان إن عدد السوريين في المملكة يقارب 1,3 مليون.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 11/06/2017