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رياضة

رولان غاروس: نادال يهزم فافرينكا ويحرز اللقب للمرة العاشرة

© فرانس24 | رافايل نادال

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/06/2017

أحرز الإسباني رفايل نادل اللقب العاشر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" إثر فوزه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-2 و6-3 و6-1.

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أحرز الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا لقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى، للمرة العاشرة في مسيرته إثر فوزه الأحد على السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث 6-2، 6-3، و6-1.

وبات نادال أول لاعب في التاريخ يفوز بعشرة ألقاب في إحدى البطولات الكبرى، وقد أحرز اليوم لقبه الأول في رولان غاروس منذ 2014، رافعا رصيده من الألقاب الكبرى إلى 15.

وانفرد الإسباني بالمركز الثاني في عدد ألقاب "الغراند سلام" الذي كان يتشاركه مع الأمريكي بيت سامبراس، علما بأن فيدرر الغائب عن البطولة الفرنسية هذه السنة يحمل الرقم القياسي مع 18 لقبا، آخرها في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا الموسم على حساب نادال.

وهو اللقب الأول لنادال في البطولات الكبرى منذ لقبه الأخير في رولان غاروس 2014، حينما فاز على الصربي نوفاك جوكوفيتش.

ولم يهدر الإسباني الذي كان يخوض نهائي بطولة كبيرة للمرة 22 في مسيرته، أي مجموعة في طريقه إلى اللقب، وخسر 35 شوطا فقط طوال البطولة، و6 أشواط فقط في النهائي.

ولم ينجح فافرينكا في المقابل في إضافة لقبه الرابع في الغراند سلام، بعد ملبورن الأسترالية 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016، علما بأنه خسر للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى.

وكان نهائي الأحد بين نادال (31 عاما) وفافرينكا (32 عاما)، الأول بين لاعبين تجاوزا الثلاثين من العمر منذ عام 1969.

وكانت اللاتفية الشابة ييلينا أوستابنكو (20 عاما) قد توجت بطلة لفئة السيدات السبت بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب 4-6 و6-4 و6-3 لتحرز باكورة ألقابها.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/06/2017

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