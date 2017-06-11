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الشرق الأوسط

وزير الخارجية الكويتي يقول إن قطر مستعدة "لتفهم هواجس أشقائها" الخليجيين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/06/2017

شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الأحد أن الأزمة بين قطر والدول الخليجية يجب أن تحل "في نطاق البيت الخليجي". وصرح الصباح أن بلاده لن تتخلى عن وساطتها مؤكدا أن الدوحة باتت مستعدة لتفهم "هواجس" أشقائها الخليجيين والتجاوب مع مساعي الحل.

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  الأحد أن بلاده  ستواصل مساعيها لحل الأزمة بين قطر والمملكة العربية السعودية وحلفائها "في نطاق البيت الخليجي"، مؤكدا أن الدوحة باتت مستعدة للتجاوب مع مساعي حل الخلاف و"تفهم هواجس" الدول المقاطعة لها.
وقال الصباح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت "لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية"، مشددا على "حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار".
  كما أكد "استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قام بزيارة السعودية وقطر ودولة الإمارات في محاولة للتوسط بين الدوحة والدول الخليجية بعد أن أعلنت قطع العلاقات معها متخذة إجراءات عقابية بحقها.

وتأخذ الأزمة منحى تصاعديا مع فرض الرياض وأبوظبي والمنامة مجموعة شروط لإعادة العلاقات، وإعلان الدوحة في مقابل ذلك رفضها "الوصاية" على سياساتها الخارجية.

نشرت في : 11/06/2017

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