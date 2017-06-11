الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

محاور

ما هي العلاقة بين إعادة تشكيل الحكم في السعودية والأزمة مع قطر؟

للمزيد

أسبوع في العالم

الأزمة بين قطر ودول عربية: حصار مع وقف التنفيذ؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الأزمة الدبلوماسية مع قطر.. أي تأثير على اقتصاديات البلدان العربية؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول عربية.. أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال استمرت الأزمة؟

للمزيد

حدث اليوم

الانتخابات في بريطانيا: أنا خسرت إذا أنا موجود

للمزيد

حوار

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي : "الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع حراك الريف"

للمزيد

مراسلون

البحث عن النصف الآخر

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. مخاوف من أن تفرز الانتخابات التشريعية معارضة "متناثرة"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كيف سحب جيرمي كوربين البساط من تحت قدمي تيريزا ماي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

مظاهرة في تونس للمطالبة بحرية الإفطار العلني في رمضان

© أ ف ب | مسجد في تونس في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/06/2017

تظاهر العشرات في تونس العاصمة الأحد للمطالبة بالحق في الأكل والشرب العلني في شهر رمضان، واحتجاجا على اعتقال أشخاص وسجنهم بسبب إفطارهم جهرا خلال هذا الشهر.

 اعتقل عدد من الأشخاص في الفترة الأخيرة وسجنوا في تونس بجرم الإفطار علنا في شهر رمضان، في سابقة من نوعها في البلاد. فنزل العشرات إلى شوارع العاصمة الأحد للمطالبة بالحق في الأكل والشرب جهارا خلال أوقات الصوم

وليس في القانون التونسي ما يمنع الإفطار جهارا خلال رمضان، لكن الجدل حول هذه المسألة يعود الى الواجهة سنويا خلال شهر الصوم.

وينص الدستور التونسي على أن الدولة "كافلة لحرية المعتقد والضمير" لكنه ينص أيضا على أن الدولة "تلتزم (..) بحماية المقدسات ومنع النيل منها".

وتلبية لدعوة أطلقتها حركة "موش بالسيف" (ليس بالسيف أي ليس بالقوة) تجمع المتظاهرون في وسط العاصمة مرددين هتافات من بينها خصوصا "الحرية الفردية كفلها الدستور".

كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من بينها "ما الذي يضيرك اذا صمت أنت وأكلت أنا؟"، و"لا لاعتقال المفطرين" و"اعتقلوا الإرهابيين ودعوا المفطرين وشأنهم".

وكانت محكمة في ولاية بنزرت (شمال شرق) قد قضت في مطلع حزيران/يونيو الجاري بسجن أربعة تونسيين لأنهم أكلوا ودخنوا في حديقة عامة خلال نهار رمضان.

وصدر الحكم في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية بحماية "حرية الضمير" المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014.

وتقفل غالبية المقاهي في تونس نهارا خلال شهر رمضان، باستثناء قلة تغطي واجهاتها الزجاجية بأوراق الجرائد حتى لا يرى من داخلها.

وفي 2015، عزلت وزارة الداخلية أربعة شرطيين في المنستير (وسط شرق) والمرسى (شمال) بتهمة "تجاوز السلطة" إثر تدخلهم بعنف في مقاه مفتوحة في رمضان.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 11/06/2017

  • سوريا

    فيديو: رمضان يمر خجولا على أسواق مدينة القامشلي السورية

    للمزيد

  • فلسطين

    فلسطين: القضاء الشرعي يمنع تسجيل حالات الطلاق خلال شهر رمضان

    للمزيد

  • فلسطين

    فيديو - مسلمون ومسيحيون يتعاونون في تحضير وجبات رمضان ببيت لحم

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي