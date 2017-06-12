ألمانيا: الإفراج عن 3 بريطانيين تسببوا بهبوط طائرة اضطراريا في كولونيا

لم تعثر الشرطة الألمانية على متفجرات داخل طائرة "إيزي جت" التي هبطت اضطراريا في كولونيا غربي ألمانيا ليل السبت بسبب محادثة مشبوهة على متنها. وتم الإفراج عن الركاب الثلاثة البريطانيين الذين تبادلوا هذه الأحاديث دون أن يوجه لهم أي اتهام.

قالت الشرطة الألمانية الأحد إنها لم تعثر على متفجرات داخل طائرة تابعة لخطوط "إيزي جت" هبطت اضطراريا ليل السبت في كولونيا بغرب ألمانيا بسبب حصول "محادثة مشبوهة" على متنها.

وذكرت شركة الخطوط الجوية أن الشرطة الألمانية أفرجت عن ثلاثة ركاب بريطانيين كانوا يتبادلون على متن الطائرة "أحاديث مشبوهة".

وجاء في بيان صادر عن الشركة أن "الركاب الثلاثة الذين استجوبتهم الشرطة، أفرج عنهم من دون توجيه أي اتهام لهم".

ويبلغ الركاب البريطانيون الثلاثة 31 و38 و48 عاما، واعتقلوا إثر هبوط الطائرة. وصرحت السلطات أن أيا منهم ليس معروفا لدى أجهزة الأمن.

والطيار الذي كان متوجها بطائرته من لوبليانا إلى لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأن "عددا من الرجال (على متنها) كانوا يتحدثون بمواضيع إرهابية"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك الحديث.

وبعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ)، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظهر تعود إلى ثلاثة ركاب مشتبه بهم وقام خبراء بتفجيرها.

وتوقفت حركة النقل الجوي بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت المحلي (17:00 و20:00 ت غ) وتأخرت نحو عشرين رحلة.

ومساء الجمعة 3 حزيران/يونيو الجاري، تم إخلاء مهرجان لموسيقى الروك يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورغرينغ في غرب ألمانيا بسبب "تهديد إرهابي"، وفق ما أفادت الشرطة والمنظمون.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 12/06/2017