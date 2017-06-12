مجموعة العشرين تجتمع في برلين لبحث سبل الاستثمار في القارة الأفريقية

تعقد الاثنين والثلاثاء في برلين قمة العشرين التي تستضيف فيها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عددا من القادة الأفارقة وأكثر من 100 جهة استثمارية لتعزيز التعاون من أجل نمو اقتصادي دائم للدول الأفريقية. وترى ميركل أن الاستثمار في أفريقيا من شأنه أن يحد من الهجرة إلى أوروبا.

تسعى ألمانيا إلى استغلال رئاستها الدورية لمجموعة العشرين لاجتذاب الاستثمارات نحو أفريقيا كمرحلة أساسية للحد من الهجرة إلى أوروبا وفي إطار هذه المساعي تستضيف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين الاثنين والثلاتثاء عددا من القادة الأفارقة.

وأوضحت متحدثة باسم المستشارة أن "الهدف هو تعزيز التعاون من أجل نمو اقتصادي دائم للدول الأفريقية".

وكان وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراء في العالم، دعوا خلال قمة في آذار/مارس نظراءهم من ساحل العاج والمغرب ورواندا وتونس إلى الانضمام إليهم لتشكيل هذه الشراكة التي سيطلق عليها اسم "معاهدة مع أفريقيا (كومباكت ويذ أفريكا).

وقبل أقل من شهر على قمة لمجموعة العشرين في هامبورغ سيشارك أيضا في قمة برلين التي تستمر يومين قادة غانا وأثيوبيا والنيجر ومصر ومالي إلى جانب مؤسسات مالية دولية من المفترض أن تقدم دعما تقنيا لهذه الدول على صعيد الإصلاحات.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" أنه "علينا إيجاد الظروف المؤاتية للتطور والتدريب من أجل السكان وأسرهم في دول جنوب الصحراء ".

وحتى الآن، جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. ولم يدرج النمو الاقتصادي في أفريقيا فعلا على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل.

ويقول مسؤول في وزارة المالية الألمانية إن هذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن ميركل تريد إعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد "فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف"، مضيفا أن الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة.

ويتوقع أن تشارك أكثر من مئة جهة استثمارية في القمة التي تستمر الاثنين والثلاثاء في برلين.

الحد من حركات الهجرة



لن يتم التباحث بشكل أساسي حول قدوم عشرات آلاف الأشخاص إلى أوروبا هربا من الفقر والنزاعات في القارة الأفريقية، إلا أن هذه المسألة تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى ألمانيا التي استضافت أكثر من مليون طالب لجوء في السنوات الأخيرة خصوصا من سوريا والعراق وأفغانستان.

والمسألة ملحة جدا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي لا يبدو قادرا حتى الآن على وقف تدفق المهاجرين القادمين بمعظمهم من دول جنوب الصحراء والذين يعبرون إلى السواحل الإيطالية من خلال ليبيا التي تشهد نزاعا منذ إطاحة نظام القذافي.

وتعتقد ميركل أن السبيل الأساسي لوقف التدفق هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب في دولها.

وأعلنت المتحدثة باسم ميركل أن "التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بوتيرة سريعة لتأمين مستقبل مناسب للشاب والحد بالتالي من ضغوط الهجرة".

وخلال جولة في خريف العام 2016 شملت مالي والنيجر اللتين تعتبران دولتي العبور الرئيسيتين للعديد من المهاجرين، وإثيوبيا حيث مقر الاتحاد الأفريقي الذي ستستقبل رئيسه ألفا كوندي الاثنين في مقر الحكومة الألمانية، أكدت ميركل أن "رفاه أفريقيا من مصلحة ألمانيا".

أفريقيا ليست للبيع""

وأشادت منظمة "وان" غير الحكومية بالمبادرة الألمانية في إطار مجموعة العشرين، لكن "الاقتراحات الحالية غير كافية"، لأنها تركز خصوصا على الدول الأكثر استقرارا وعلى الاستثمارات الخاصة.

وتظاهر نحو ألف معارض للعولمة في برلين السبت هاتفين أن "أفريقيا ليست للبيع"، ومنتقدين القمة في برلين بأنها محاولة جديدة لوضع اليد على الموارد الأفريقية.

وتابعت المنظمة أنه "لتأمين آفاق مستقبلية لـ450 مليون شاب أفريقي سيحلون على سوق العمل في السنوات العشرين المقبلة، على الدول الأفريقية بالتأكيد إجراء إصلاحات واستثمارات لكن مجموعة العشرين يجب أن تزيد أيضا مساعدات حكومية في قطاعات أساسية مثل التعليم".

وأشارت في تقريرها الأخير إلى أن القارة الأفريقية ستضم خلال خمسين عاما عددا أكبر من الشباب بالمقارنة مع كل دول مجموعة العشرين مجتمعة.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 12/06/2017