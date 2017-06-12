الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

فرنسا: ثمن الفشل الانتخابي ملايين اليوروهات؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. هل تمكنت "الجمهورية إلى الأمام" من القضاء على الأحزاب التقليدية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إيمانويل ماكرون.. ضربة معلم في الانتخابات التشريعية!!

للمزيد

محاور

ما هي العلاقة بين إعادة تشكيل الحكم في السعودية والأزمة مع قطر؟

للمزيد

أسبوع في العالم

الأزمة بين قطر ودول عربية: حصار مع وقف التنفيذ؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الأزمة الدبلوماسية مع قطر.. أي تأثير على اقتصاديات البلدان العربية؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول عربية.. أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال استمرت الأزمة؟

للمزيد

حدث اليوم

الانتخابات في بريطانيا: أنا خسرت إذا أنا موجود

للمزيد

حوار

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي : "الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع حراك الريف"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى : "أوساين بولت هو محمد علي ألعاب القوى"

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/06/2017

حضر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو آخر سباق للعداء الجامايكي أوساين بولت على أرض بلاده، قبل أن يعتزل نهائيا بعد بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن في آب/أغسطس. وصرح كو بأن بولت يمثل لرياضة ألعاب القوى ما يمثله الأمريكي محمد علي لرياضة الملاكمة.

قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو إن العداء الجامايكي أوساين بولت يمثل لرياضة ألعاب  القوى ما كان يجسده الأمريكي الشهير محمد علي للملاكمة.

وحضر كو في ملعب كينغستون الوطني لرؤية بولت يخوض آخر سباق له على الأرض الجامايكية قبل أن يعتزل نهائيا بعد بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن في آب/أغسطس المقبل.

واعتبر كو في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الفرنسية بأنه أصر على التواجد شخصيا لتكريم بولت وهو يخوض آخر سباق له على ملعبه وبين جمهوره، وقال في هذا الصدد: "حدسي كان ينبئني بأنها ستكون لحظة كبيرة. إنه مسقط رأسه، اعتقد أن الناس هنا كانوا يدركون بأن ما سيحصل سيكون مليئا بالعواطف الجياشة، وبالتالي كنت أريد أن أكون شاهدا على ذلك".

وأضاف: "الملفت أيضا كان قدوم العديد من الناس من مختلف القارات للتواجد هنا. أدرك الناس لا شعوريا بأنهم سيعيشون شيئا مميزا وفريدا وبالفعل حصل ذلك".

واحتل بولت المركز الأول في سباق 100 م مسجلا 10,03 ثوان أمام حوالي 30 ألف متفرج حملوا الأعلام الصفراء والخضراء.

وأكد كو أن بولت سيعتزل ألعاب القوى وهو "أعظم عداء على مر الأزمنة، رياضي نادر نجح في نقل ألعاب القوى إلى مراتب عليا".

وقال "لم يحظ بولت بشهرة عالمية فقط بسبب إنجازاته في ثلاث دورات أولمبية متتالية أو بسبب أرقامه القياسية فحسب، بل أيضا لأنه يملك كاريزما لم أرها في حياتي إلا في شخص محمد علي، وأنا اضع الإثنين في خانة واحدة".

واعتبر كو بأن بولت اتخذ القرار الصحيح بالاعتزال بعد بطولة العالم لألعاب القوى في لندن، وقال "أعتقد أنه من الأفضل أن يسألك الناس الآن لماذا تتوقف، من أن يسألوك بعد ثلاث سنوات لماذا لم تتوقف في وقت مبكر".

وتابع كو: "لم يعد لديه شيء يثبته، إنه أحد الرياضيين الذين بذلوا جهودا كبيرة، لقد تدرب بفعالية كبيرة. إذا أخذنا في الاعتبار لقبه في بطولة العالم للشباب عام 2002 في كينغستون (في سباق 200 م)، فإننا نتكلم عن 15 سنة، إنها فترة طويلة".

وختم  قائلا: "سيبقى بولت إلى الأبد بطلا قوميا في جامايكا".

 

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 12/06/2017

  • الألعاب الأولمبية

    أوسين بولت يحصد ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية للمرة الثالثة على التوالي

    للمزيد

  • رياضة

    العداء أوساين بولت يتوج بـ"جائزة بطل الأبطال 2015" للمرة الرابعة

    للمزيد

  • ألعاب القوى

    بكين 2015: العداء الجامايكي أوساين بولت يتوج بذهبية سباق 200 متر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي