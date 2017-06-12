حركة "خمس نجوم" الشعبوية تتلقى صفعة قوية في الانتخابات المحلية الإيطالية

تلقت حركة "خمس نجوم" الشعبوية الإيطالية المعارضة صفعة في الانتخابات البلدية المحلية إثر هزيمة مرشحيها في أغلب المدن الإيطالية الكبرى مثل باليرمو وفيرونا وجنوا وعدم تمكنهم من المرور للدورة الثانية. وتعتبر هذه الحركة الشعبوية ثاني أكبر حزب سياسي بعد الحزب الديمقراطي في البرلمان الإيطالي.

تلقت حركة "خمس نجوم" الإيطالية المعارضة للمؤسسة السياسية نكسة كبيرة في الانتخابات المحلية الأحد بعد فشل مرشحيها بالانتقال إلى الدورة الثانية في معظم المدن الكبيرة تقريبا.

وتشكل هذه النتيجة تراجعا حادا لهذه الحركة الشعبوية، ما يضعف حظوظها في ترؤس الحكومة بعد الانتخابات النيابية العام المقبل.

وظهرت هذه الحركة المعادية لليورو والهجرة كقوة سياسية رئيسية العام 2013، واستمرت بتحقيق الانتصارات المدهشة مثل اكتساح مدينتي تورينو وروما العام الماضي.

وعلى الصعيد الوطني تعتبر حركة "خمس نجوم" ثاني أكبر حزب سياسي بعد الحزب الديمقراطي في البرلمان، وتظهر استطلاعات الرأي أنها تتنافس رأسا برأس مع الحزب الديمقراطي على حوالي 30 بالمئة من المقاعد.

وتشهد الحركة انقسامات داخلية، كما حدث مع مرشحها الأول في جنوا الذي استبعده غريللو بطريقة مباغتة لعدم التزامه بخط الحركة، ما أدى إلى جولة قاسية من المشاحنات الداخلية

لكن مرشحي الحركة فشلوا في الجولة الحالية بالوصول إلى الدورة الثانية في عدة مدن رئيسية مثل باليرمو وفيرونا وجنوا، والأخيرة مسقط رأس بيبي غريللو الذي ساهم في تأسيس الحركة العام 2009.

وقال إيتوري روزاتو من الحزب الديمقراطي الحاكم "في البرلمان وعلى المستوى البلدي، أثبتت حركة خمس نجوم أنها أقوى باكتساب الأصوات أكثر من الحكم".

وأضاف "أنهم لا يصنعون الخيارات ولا يتخذون القرارات أو يتحملون مسؤولياتهم".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2018.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/06/2017