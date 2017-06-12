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الشرق الأوسط

رئيس الخطوط القطرية يعتبر "الحصار" الجوي الخليجي "غير قانوني"

© أ ف ب/أرشيف | إشعارات بإقفال مكتب الخطوط القطرية في الرياض في 7 حزيران/يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/06/2017

انتقد رئيس الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الاثنين موقف الرئيس الأمريكي دوناد ترامب من الأزمة الخليجية بعد قطع دول علاقاتها مع قطر وإغلاق المجالات الجوية والبحرية أمامها. كما اعتبر الباكر "الحصار" الجوي الخليجي على شركة الطيران القطرية "غير قانوني".

وجه الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الاثنين انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موقفه من أزمة قطر، واعتبر أن "الحصار" الجوي الخليجي على شركته "غير قانوني".

وقال الباكر في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية "نتوقع من أصدقائنا الوقوف إلى جانبنا في خضم هذا الحصار الظالم وغير القانوني من قبل أربع دول"، في إشارة إلى المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر.

وتابع أن تصريحات ترامب التي اتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب "في غير محلها  ونحن نشعر بخيبة أمل"، مضيفا "كيف أصنفه على أنه صديق في حين أنه يقف مع الطرف الآخر، ضد بلدي؟".

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها

وأوقفت الدول الثلاث إضافة إلى مصر الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها.

وتتهم هذه الدول الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز "عليها أن توقف هذا التمويل وفكره المتطرف... أريد أن أطلب من كل الدول التوقف فورا عن دعم الإرهاب. أوقفوا تعليم الناس قتل أناس آخرين".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/06/2017

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