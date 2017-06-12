شركة "طيران ناس" الخاصة تقترح توظيف سعوديين يعملون في الخطوط القطرية

أفادت شركة "طيران ناس" السعودية الخاصة أنها مستعدة لتوظيف سعوديين يعملون في الخطوط الجوية القطرية بعد إغلاق مكاتبها في المملكة إثر قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر والسعودية. وأعلنت الشركة على حسابها في تويتر استعدادها توظيف عاملين في مختلف الاختصاصات ودعت المهتمين بالعرض للاتصال بها.

أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية الاثنين استعداداها لتوظيف السعوديين الذين يعملون في الخطوط الجوية القطرية بعد إغلاق مكاتب الأخيرة في المملكة ووقف الرحلات من وإلى الدوحة على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وقالت الشركة على حسابها في تويتر إنها ترحب "بالموظفين السعوديين الذين يعملون مع الخطوط الجوية القطرية على طائرات إيرباص إيه 320".

وتشغل شركة "طيران ناس" التي تأسست قبل عشر سنوات، حصريا طائرات إيرباص إيه 320 وتؤجر نحو 30 من هذه الطائرات ويتجاوز عدد ركابها ستة ملايين راكب سنويا، بحسب مدراء الشركة.

وتركز شركة "طيران ناس" عملياتها في شبه الجزيرة العربية والمنطقة المجاورة لها. وتمتلك "المملكة القابضة" التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال تملك 34 بالمئة من أسهم "طيران ناس".

ودعت "من لديهم الرغبة بالانضمام إلى طيران ناس والعمل ضمن طواقمها من طيارين مساعدين وطيارين والعاملين في مجال الصيانة والأمن والسلامة والمرحلين الجويين والعاملين في مجال الشحن الجوي أو المبيعات والتذاكر أو أي تخصصات أخرى" للتواصل معها. وقالت إن دعوتها هذه تأتي انطلاقا من التزامها "تجاه أبناء الوطن وكفاءاته".

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الاثنين واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها.

وتتهم هذه الدول ودول أخرى بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/06/2017