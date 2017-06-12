"مايكروسوفت" تكشف عن نسخة جديدة من جهاز "إكس بوكس"

كشفت شركة مايكروسوفت الأحد عن إطلاقها لنسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس"، وذلك قبل انطلاق معرض "آي 3" لألعاب الفيديو في لوس أنجليس الثلاثاء. ومن المقرر أن يحضر المعرض هذه السنة إلى جانب الخبراء والمختصين، عدد من محبي ألعاب الفيديو.

أعلنت مجموعة "مايكروسوفت" الأمريكية الأحد عن إصدارها لنسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس وان إكس" تنافس "بلايستايشن 4" لليابانية "سوني"، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمعرض "أي 3" لألعاب الفيديو في لوس أنجليس.

وسيسوق هذا النموذج الجديد "الأشد قوة على الإطلاق" بين أجهزة "إكس بوكس"، على الصعيد العالمي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر بسعر 499 دولارا، حسب ما أوضح فيل سبينسر المسؤول عن طاقم "إكس بوكس". وهو يتماشى مع الألعاب السابقة المخصصة لأجهزة "إكس بوكس" وأجهزة التلفاز الجديدة فائقة الدقة (4 كاي)، بحسب "مايكروسوفت".

وكشفت أيضا المجموعة عن سلسلة من 42 لعبة جديدة، من بينها 22 متاحة حصريا على "إكس بوكس وان إكس".

ويهيمن حاليا على سوق ألعاب الفيديو جهاز "بلايستايشن 4" من "سوني" الذي سوق في نهاية العام 2013. وتأمل المجموعة اليابانية أن تباع 74 مليون وحدة من هذا الجهاز بنهاية العام. وبفضل نجاح "بي أس 4"، أصبحت ألعاب الفيديو مصدر الدخل الرئيسي لـ "سوني".

ومن المقرر أن يفتح معرض "أي 3" لألعاب الفيديو أبوابه الثلاثاء، وهو مخصص عادة للخبراء المختصين بهذا المجال، لكن تم استثنائيا هذه السنة طرح حوالي 15 ألف بطاقة بسعر يبدأ بـ 170 دولارا تقريبا لمحبي ألعاب الفيديو الراغبين في حضور فعالياته.

وقدرت جميعة "إلكترونك سوفتوير أسوسييشن" (إي إس إيه) القيمة على هذا الحدث في السوق الأمريكية لألعاب الفيديو بحوالي 30,4 مليار دولار العام الماضي.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 12/06/2017