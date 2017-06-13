أردوغان ينتقد الاستفتاء على استقلال كردستان العراق ويعتبره "خطأ وتهديدا"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء خطوة أكراد العراق باتجاه الاستقلال "خطأ وتشكل تهديدا" لوحدة الأراضي العراقية. وتخشى أنقرة من هكذا خطوة لأنها قد تحفز الأكراد السوريين على المطالبة بإقامة منطقة حكم ذاتي لهم أيضا.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء انتقادا لقرار سلطات إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء على الاستقلال واصفا إياه بأنه قرار "خاطئ يشكل تهديدا" على وحدة الأراضي العراقية.

وتقيم حكومة إقليم شمال العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي علاقات جيدة مع تركيا، بحيث يزور زعيم الإقليم مسعود بارزاني أنقرة باستمرار.

ورغم أن الاستثمارات التركية تتدفق على مدينة أربيل عاصمة الإقليم، إلا أن تركيا تنظر بقلق تجاه أية خطوات نحو استقلال الإقليم بشكل تام.

وتواجه أنقرة منذ أكثر من ثلاثة عقود تمرد حزب العمال الكردستاني الذي يسعى للحصول على الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

كما تعارض بشدة إقامة منطقة ذات حكم ذاتي للأكراد السوريين في شمال سوريا وتخشى من أن يتحقق ذلك كنتيجة للحرب المستمرة في سوريا منذ ست سنوات.

وقال أردوغان في كلمة أمام حزبه في أنقرة إن "اتخاذ خطوة باتجاه الاستقلال في شمال العراق خطأ وتهديد لوحدة الأراضي العراقية".

وفي السابع من حزيران/يونيو أعلن بارزاني أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

ورغم أن التصويت في الاستفتاء غير ملزم إلا أن بغداد أعربت عن انزعاجها لهذه الخطوة.

وقال أردوغان "لقد دافعنا دائما عن وحدة أراضي العراق وسنواصل ذلك"، مضيفا أن إجراء الاستفتاء "ليس في مصلحة أحد".

يعيش القسم الأكبر من الأكراد في أربع دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا. وهم كانوا يأملون منذ فترة طويلة بإقامة دولة لهم، لكن هذا الحلم تحطم في نهاية الحرب العالمية الأولى.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/06/2017