الأحزاب اللبنانية تتفق على قانون انتخابات جديد

توصلت الأحزاب اللبنانية إلى اتفاق حول قانون انتخابات جديد مما أنهى بوادر أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار في المؤسسات الدستورية ليصبح قانونا نافذا. بحسب ما أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الثلاثاء.

أعلن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن توصل الأحزاب السياسية المتنافسة اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات متجاوزين أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

ولا يزال الاتفاق شفهي فهو بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.

وأضاف باسيل وهو حليف الرئيس اللبناني ميشال عون "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسيين علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن سبعة أشهر للإعداد لانتخابات.

ويجنب الاتفاق لبنان أزمة هددت بتدمير اتفاق سياسي أتى بميشال عون إلى السلطة العام الماضي بعد أكثر من عامين على الفراغ في الكرسي الرئاسي.

وساد خلاف على مدى أشهر بين الساسة على القانون الجديد وكان أمامهم حتى 20 يونيو/حزيران لإقراره قبل أن تنقضي فترة البرلمان.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 13/06/2017