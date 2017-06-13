الدوري الأمريكي للمحترفين: "غولدن ستايت" يحرز اللقب للمرة الخامسة في تاريخه

أحرز فريق "غولدن ستايت ووريرز" (كاليفورنيا) لقب بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه، إثر فوزه ليل الاثنين الثلاثاء على "كليفلاند كافالييرز" بطل الموسم الفارط، بنتيجة 129-120.



توج "غولدن ستايت ووريرز" بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الخامسة في تاريخه بتقدمه على مضيفه كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي 4-1 إثر فوزه عليه الاثنين 129-120 في ملعب "أوراكل أرينا" في المباراة الخامسة من الدور النهائي.

وفاز "غولدن ستايت" بطل 2015 ووصيف 2016 في المباريات الثلاث الأولى 113-91 و132-113 و118-113، ثم قلص كليفلاند الفارق بفوزه في المباراة الرابعة 137-116، ملحقا بمنافسه (حقق أفضل سجل في الدوري المنتظم مع 67 فوزا و15 خسارة) الخسارة الأولى في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعد 15 انتصارا متتاليا.

ويحرز اللقب الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات في سلسلة من سبع مباريات.

وأنهى "غولدن ستايت" الأدوار النهائية بأفضل رصيد في تاريخ البطولة بواقع 16 فوزا وخسارة واحدة، في طريقه إلى لقبه الخامس بعد أعوام 1947 و1956 (كان مقره في فيلادلفيا) و1975 و2015.

ويعتبرهذا النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين. فقد أحرز "غولدن ستايت" اللقب في 2015، ورد كليفلاند في العام الماضي عندما قلب تأخره في النهائي 1-3، إلى فوز 4-3، في إنجاز غير مسبوق.

وتألق كيفن دورانت نجم ووريرز الذي أحرز اللقب الأول في مسيرته بعد أن انضم إلى الفريق من "أوكلاهوما سيتي ثاندر" في تموز/يوليو الماضي واختير أفضل لاعب في "البلاي أوف"، بتسجيله 39 نقطة، وأضاف إليها 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وبات دورانت أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أكثر من 30 نقطة في خمس مباريات متتالية في الدور النهائي منذ أن فعل ذلك العملاق شاكيل أونيل في 2000.

وقال دورانت "نحن الأبطال الآن"، مضيفا "لم أتمكن من النوم ليومين، كنت قلقا وغاضبا، أردت فقط أن أقدم كل شيء هناك، لقد قاتلنا ونجحنا بذلك، ونحن الأبطال وسنحتفل في ملعبنا".

وبرز في صفوف "ووريرز" أيضا ستيفن كوري بتسجيله 34 نقطة مع 6 متابعات و10 تمريرات حاسمة، وأندري إيغوادالا بتسجيل 20 نقطة، ولعب درايموند غرين دورا دفاعيا بارزا بالتقاط 12 متابعة.

وبدوره، قال كوري "لقد تعلمنا من كل شيء واجهناه لاستعادة الكأس. أنا فخور بأن أكون جزءا من شيء مميز وأريد أن أحقق ذلك ثانية".

وكانت العودة التاريخية لكليفلاند في الموسم الماضي ماثلة أمام مدرب "ووريرز" ستيف كير الذي أكد "كنا محبطين في العام الماضي، ولكن هذه السنة كان دورنا ومن الواضح أننا سعداء جدا".

وأضاف "اللاعبون موهوبون وكانوا مراعين لبعضهم البعض، إنه مزيج من الموهبة وطبيعتهم غير الأنانية".

وأكد المدرب الذي ابتعد فترة طويلة عن فريقه بسبب عملية جراحية في الظهر "كانت سلسلة صعبة جدا، خمس مباريات لا تعكس الواقع بإنصاف لأنها كانت تنافسية تماما"، مشيرا إلى أنه "في بعض الأحيان كنت أراقب بذهول الموهبة على أرض الملعب، كان مستوى اللعب لا يصدق".

واقعية جيمس



ولدى كليفلاند، سجل الملك ليبرون جيمس 41 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإبقاء أمل فريقه حتى المباراة السادسة. وكان جيمس يخوض الدور النهائي للبطولة للموسم السابع على التوالي والثامن في مسيرته.

وعلق جيمس قائلا "تمكنا من إحراز اللقب في العام الماضي، لكنهم نجحوا بالحصول على أفضل اللاعبين على الإطلاق بالنسبة لي، ومن الواضح أنهم جنوا الأرباح".

وتابع "العواطف في كل مكان الآن. تركت كل شيء على أرض الملعب بعد كل مباراة، ولذلك فليس هناك أي سبب للحزن بالنسبة لي. لم تكن لحظتي وحسب".

وتألق أيضا كل من كايري إيرفينغ (26 نقطة و6 تمريرات حاسمة) وجاي آر سميث (25 نقطة) وتريستان تومسون (15 نقطة مع 8 متابعات).

وخلافا لواقعية ليبرون جيمس، كان المشهد مغايرا لدى لاعبي كليفلاند إذ أكد المدرب تايرون لو "كنت محبطا ولم أستطع إنهاء كلمتي فعلا، والعديد من اللاعبين قد بكوا"، مضيفا "بذل اللاعبون كل ما في وسعهم. قاتلنا ولم نستسلم، لكن تغلبوا علينا

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/06/2017