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أفريقيا

المغرب يقرر إرسال مساعدات غذائية إلى قطر

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/06/2017

أعلن المغرب أنه سيرسل مساعدات غذائية إلى قطر في بادرة "تضامن لا علاقة لها بالجوانب السياسية". وجاء في بيان للوزارة الخارجية أن المغرب "مستعد لبذل مساع حميدة" في سبيل المساعدة على حل الأزمة الخليجية التي آلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

  قالت الخارجية المغربية الاثنين إن المغرب سيرسل مساعدات غذائية إلى قطر في بادرة "تضامن لا علاقة لها بالجوانب السياسية" للأزمة الدبلوماسية الراهنة في الخليج.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة "بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر".

وأضاف "يأتي هذا القرار تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية"، مؤكدة أن "هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى".

وأعلن المغرب الأحد أنه يتابع "بانشغال بالغ" الأزمة الراهنة في الخليج، و"مستعد لبذل مساع حميدة" في سبيل المساعدة على حلها.

وقدقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الاثنين، واتخذت إجراءات عقابية بحقها من بينها الطلب من الرعايا القطريين مغادرة أراضيها خلال أسبوعين.

وتتهم هذه الدول ودول أخرى، من بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/06/2017

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