اللاعب الفرنسي فالبوينا يتعرض لعاصفة من السخرية بسبب خلطه بين علمي تونس وتركيا

أثار لاعب كرة القدم الفرنسي ماتيو فالبوينا، المهاجم الجديد لفريق فنربخشة، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلطه بين العلم التونسي والعلم التركي، إذ غرد بصورة من المطار معلنا أنه "متوجه إلى إسطنبول" مرفقا التغريدة بالعلم التونسي بدل التركي.
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من لاعب كرة القدم الفرنسي ماتيو فالبوينا بعد أن خلط في تغريدة على موقع تويتر بين العلمين التونسي والتركي.
ونشر فالبوينا الاثنين تغريدة على صفحته الشخصية على الموقع الشهير تظهر فيها صورته في المطار، ويعلن أنه "متوجه إلى إسطنبول" مرفقا الصورة بالعلم التونسي بدلا من العلم التركي.
تغريدة فالبوينا: "متجه إلى إسطنبول" مع العلم التونسي
وما إن ظهرت التغريدة على الموقع حتى بدأت النكات بالانتشار حول ضعف المعلومات الجغرافية للدولي الفرنسي، ما دفع اللاعب لحذف تغريدته وتصحيحها بتغريدة مرفقة بالعلم التركي.
تغريدة فالبوينا: "متجه إلى إسطنبول" مع العلم التركي
والجدير بالذكر أن فالبوينا كان متوجها إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال من ليون الفرنسي إلى فنربخشة التركي مقابل 1,5 مليون يورو.
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