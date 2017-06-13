اللاعب الفرنسي فالبوينا يتعرض لعاصفة من السخرية بسبب خلطه بين علمي تونس وتركيا

أثار لاعب كرة القدم الفرنسي ماتيو فالبوينا، المهاجم الجديد لفريق فنربخشة، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلطه بين العلم التونسي والعلم التركي، إذ غرد بصورة من المطار معلنا أنه "متوجه إلى إسطنبول" مرفقا التغريدة بالعلم التونسي بدل التركي.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من لاعب كرة القدم الفرنسي ماتيو فالبوينا بعد أن خلط في تغريدة على موقع تويتر بين العلمين التونسي والتركي.

ونشر فالبوينا الاثنين تغريدة على صفحته الشخصية على الموقع الشهير تظهر فيها صورته في المطار، ويعلن أنه "متوجه إلى إسطنبول" مرفقا الصورة بالعلم التونسي بدلا من العلم التركي.

تغريدة فالبوينا: "متجه إلى إسطنبول" مع العلم التونسي Quand Mathieu Valbuena confond le drapeau de la Turquie avec celui de la Tunisie... 😅 pic.twitter.com/CWWCcMv9xW — Actu Foot (@ActuFoot_) June 12, 2017

وما إن ظهرت التغريدة على الموقع حتى بدأت النكات بالانتشار حول ضعف المعلومات الجغرافية للدولي الفرنسي، ما دفع اللاعب لحذف تغريدته وتصحيحها بتغريدة مرفقة بالعلم التركي.

تغريدة فالبوينا: "متجه إلى إسطنبول" مع العلم التركي Départ pour Istanbul ... 👉🏼 🇹🇷 pic.twitter.com/CdQ02TJNqN — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) June 12, 2017

والجدير بالذكر أن فالبوينا كان متوجها إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال من ليون الفرنسي إلى فنربخشة التركي مقابل 1,5 مليون يورو.

فرانس24

نشرت في : 13/06/2017