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رياضة

تكريم ضحايا اعتداءات لندن ومانشستر قبل مباراة فرنسا-إنكلترا بحضور ماكرون وماي

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24/ أرشيف | مراسم تكريم ضحايا اعتداءات باريس على ستاد ويمبلي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/06/2017

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن أغنية "دونت لوك باك إن آنغر" (لا تنظر للماضي بغضب) لفرقة "أواسيس" الإنكليزية ستصدح في ستاد دو فرانس الثلاثاء ضمن مراسم لتكريم ضحايا اعتداءات لندن ومانشستر. وذلك قبيل انطلاق المباراة الودية بين المنتخبين الفرنسي والإنكليزي.

يكرم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مساء الثلاثاء ضحايا اعتداءات لندن ومانشستر قبل انطلاق لقاء سيجمع الفريقين الفرنسي والإنكليزي على ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني شمال باريس. الملعب الذي حاول منفذو اعتداءات باريس استهدافه قبل عامين خلال مباراة ودية جمعت "الديوك" بالمنتخب الألماني.

وقد أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مراسم هذا التكريم ستتضمن دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب على أنغام أغنية "دونت لوك باك إن آنغر" (لا تنظر للماضي بغضب) للفرقة الإنكليزية "أواسيس"، وستؤديها جوقة "لا غراند ريبوبليكان".

وفي بيانه الصادر الأحد، أعلن الاتحاد الفرنسي أن قواعد البروتوكول بالنسبة للأناشيد الوطنية ستعكس، إذ سيتم إنشاد نشيد "لا مارسييز" الوطني الفرنسي قبل نشيد "غاد سيف ذا كوين" (حفظ الله الملكة) الوطني للملكة المتحدة. وستظهر كلمات النشيدين الوطنيين على الشاشات العملاقة للملعب. وبعد الصور التذكارية التقليدية لكل من الفريقين سيجتمع لاعبو الفريقين لالتقاط صورة واحدة. وفي الختام سيقف الجميع دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا قبل انطلاق صافرة البداية.

فرانس24
 

نشرت في : 13/06/2017

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