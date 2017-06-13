الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

قطر ودول الخليج: هل تذيب فرنسا الثلج في الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا - إفريقيا : هل يوقف الاستثمار الهجرة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لمصلحة من تدويل أزمة قطر؟

للمزيد

ضيف اليوم

الأزمة الخليجية.. هل سترأب المحادثات القطرية الفرنسية التركية الصدع؟

للمزيد

ريبورتاج

الأردن.. لاجئات عراقيات يصنعن مستقبلهن بأيديهن

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

البرلمان الفرنسي.. ارتفاع قياسي في عدد النساء!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"قطر قادرة على خرق الحصار وتحقيق الأمن الغذائي"!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

هل تغلق فرنسا بعض مفاعلاتها النووية؟

للمزيد

ريبورتاج

كيف جددت البرتغال العهد مع النمو الاقتصادي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

ماكرون: باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحا أمام بريطانيا قبل بدء مفاوضات الخروج

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/06/2017

في مؤتمر صحفي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء، قال ماكرون إن باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحا لبريطانيا قبل البدء في مفاوضات الخروج. وردت ماي أن مفاوضات البريكسيت "ستبدأ الأسبوع المقبل".

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في حديقة القصر الرئاسي، إن باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحا أمام المملكة المتحدة ما دامت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.

وأضاف ماكرون أنه يأمل أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا في أقرب وقت ممكن بقيادة المفوضية الأوروبية.

وتابع الرئيس الفرنسي "الباب بالطبع لا يزال مفتوحا ما دامت مفاوضات خروج بريطانيا لم تبدأ لكن جرى اتخاذ قرار سيادي بمغادرة الاتحاد الأوروبي وأنا أحترم هذا القرار". وهذا الكلام يتطابق مع ما صرح به وزير المال الألماني وولفغانغ شويبله قبله بساعات.

وبدورها أعلنت ماي أن مفاوضات البريكسيت "ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقالت ماي "إن روزنامة مفاوضات بريكسيت ستبقى كما هي وستبدأ الأسبوع المقبل".

وتطرق ماكرون إلى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وقال بأنه عمل مع رئيسة الحكومة البريطانية "على خطة عمل ملموسة جدا" في مجال مكافحة الإرهاب الهدف منها زيادة الضغوط على العاملين في مجال الإنترنت "لإزالة المحتويات التي تمجد الكراهية".

وكان الزعيمان قد اجتمعا في باريس على عشاء عمل قبل أن يحضرا مباراة ودية في كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإنكلترا في استاد فرنسا في باريس.
 

فرانس 24 / رويترز / أ ف ب

نشرت في : 13/06/2017

  • بريطانيا - فرنسا

    تيريزا ماي تزور فرنسا لبحث سبل مكافحة التطرف عبر الإنترنت مع ماكرون

    للمزيد

  • بريطانيا

    تيريزا ماي تكشف النقاب عن الحكومة البريطانية الجديدة

    للمزيد

  • فرنسا

    كيف سيبدو المشهد الديمقراطي الفرنسي في ظل برلمان "الحزب الواحد"؟

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي