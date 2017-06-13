ماكرون: باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحا أمام بريطانيا قبل بدء مفاوضات الخروج

في مؤتمر صحفي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء، قال ماكرون إن باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحا لبريطانيا قبل البدء في مفاوضات الخروج. وردت ماي أن مفاوضات البريكسيت "ستبدأ الأسبوع المقبل".

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في حديقة القصر الرئاسي، إن باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مفتوحا أمام المملكة المتحدة ما دامت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.

وأضاف ماكرون أنه يأمل أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا في أقرب وقت ممكن بقيادة المفوضية الأوروبية.

وتابع الرئيس الفرنسي "الباب بالطبع لا يزال مفتوحا ما دامت مفاوضات خروج بريطانيا لم تبدأ لكن جرى اتخاذ قرار سيادي بمغادرة الاتحاد الأوروبي وأنا أحترم هذا القرار". وهذا الكلام يتطابق مع ما صرح به وزير المال الألماني وولفغانغ شويبله قبله بساعات.

وبدورها أعلنت ماي أن مفاوضات البريكسيت "ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقالت ماي "إن روزنامة مفاوضات بريكسيت ستبقى كما هي وستبدأ الأسبوع المقبل".

وتطرق ماكرون إلى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وقال بأنه عمل مع رئيسة الحكومة البريطانية "على خطة عمل ملموسة جدا" في مجال مكافحة الإرهاب الهدف منها زيادة الضغوط على العاملين في مجال الإنترنت "لإزالة المحتويات التي تمجد الكراهية".

وكان الزعيمان قد اجتمعا في باريس على عشاء عمل قبل أن يحضرا مباراة ودية في كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإنكلترا في استاد فرنسا في باريس.



فرانس 24 / رويترز / أ ف ب

نشرت في : 13/06/2017