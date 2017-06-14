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الشرق الأوسط

البحرين: إعادة فتح دوار اللؤلؤة مهد الحركة الاحتجاجية في المنامة

© أ ف ب / أرشيف | عناصر من الشرطة البحرينية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/06/2017

أعادت السلطات البحرينية الأربعاء افتتاح دوار اللؤلؤة في المنامة، مهد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 2011، بعد سنوات من إغلاقه.

أعادت السلطات في البحرين افتتاح دوار اللؤلؤة في المنامة الأربعاء، ومنها انطلقت الاحتجاجات عام 2011، بعد حوالى ست سنوات من إغلاقه وتدمير النصب التذكاري الذي كان يتوسطه.

وقال شهود إن دوريات أمنية تواجدت في الموقع تزامنا مع إعادة فتح الدوار أمام حركة المرور بعدما استبدلت السلطات تسميته القديمة بـ"تقاطع الفاروق".

وكان يتوسط دوار اللؤلؤة الشهير قبل إغلاقه بعد المظاهرات التي شهدتها المملكة الخليجية نصب ضخم يرتكز على ستة أعمدة تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.

ومنذ قمع الحركة الاحتجاجية التي قادتها الأغلبية الشيعية عام 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" للمطالبة بتعديلات دستورية، تشهد البحرين اضطرابات متقطعة.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر المنقضية محاكمة وملاحقة معارضيها لا سيما من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما تسبب في قيام مظاهرات.

وصادق ملك البحرين في نيسان/أبريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلنت الاثنين وكالة الأنباء الرسمية.

في تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات.

وتفرض السلطات البحرينية قيودا صارمة على عمل الإعلام الأجنبي في المملكة، ورفضت تجديد تراخيص عمل مراسلين أجانب.

فرانس24 / أ ف ب

 

نشرت في : 14/06/2017

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