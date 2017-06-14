الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

زيارة ماكرون إلى المغرب يجب أن تجنب الحساسيات مع الجزائر!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

للمزيد

النقاش

قطر ودول الخليج: هل تذيب فرنسا الثلج في الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا - إفريقيا : هل يوقف الاستثمار الهجرة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لمصلحة من تدويل أزمة قطر؟

للمزيد

ضيف اليوم

الأزمة الخليجية.. هل سترأب المحادثات القطرية الفرنسية التركية الصدع؟

للمزيد

ريبورتاج

الأردن.. لاجئات عراقيات يصنعن مستقبلهن بأيديهن

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

البرلمان الفرنسي.. ارتفاع قياسي في عدد النساء!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"قطر قادرة على خرق الحصار وتحقيق الأمن الغذائي"!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

شهر رمضان: "غوغل" تطلق موقعا خاصا يحدد اتجاه القبلة بـ "تقنيات الواقع المعزز"

© Reza, Getty Images | المسجد الحرام في مكة.

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 14/06/2017

أطلقت شركة "غوغل" الخميس الماضي بمناسبة شهر رمضان موقعا جديدا خاصا بالمصلين لتحديد اتجاه القبلة بدقة وسهولة بفضل الكاميرا الموجودة في الهواتف الذكية. ويدعى هذا التطبيق "قبلة فايندر" QiblaFinder.

 بمناسبة شهر رمضان، كشفت شركة "غوغل" الخميس عن موقع خاص يسهل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة بتحديد اتجاه القبلة بمزيد من الدقة والسهولة. وقالت في صفحتها على موقع "تويتر" إن هذا الموقع، الذي يستخدم أساسا على الهواتف الذكية، يرتكز على "أحدث تقنيات الواقع المعزز".

وأضافت الشركة في فيديو توضيحي أن طريقة استخدام الموقع الجديد سهلة. فبعد تحديد مكان التواجد على الهاتف الذكي، يقوم الموقع بـ "رسم خط واضح باللون الأزرق ضمن نطاق كاميرا (الهاتف) باتجاه الكعبة"، وذلك بعد السماح "للخدمة لتحديد واستخدام موقعكم ومن دون حفظ أي صور مما يتيح لكم تجربة سلسة ومفيدة".

فبعد إيجاد الاتجاه الصحيح، يخبر الموقع مستخدمه بأنه "الآن بتجاه القبلة" ويقدم له المسافة التي تفصله بمدينة مكة حيث قبلة المصلين المسلمين.

وعن دوافع إطلاق هذا الموقع، كتبت "غوغل": "نعلم أن الكثير منكم عادة يبحث على الاتجاه الصحيح للقبلة بمساعدة شبكة الإنترنت". وتابعت: "لاحظنا على مر الأعوام ظهور كلمة بوصلة أو اتجاه القبلة في نتائج البحث المتعلقة بجهة القبلة".

وللاستفادة من هذه الخدمة، يجب استخدام الرابط التالي: g.co/QiblaFinder.

تحديد اتجاه القبلة عبر تطبيق قبلةفايندر

via GIPHY

علاوة مزياني

نشرت في : 14/06/2017

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي