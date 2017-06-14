شهر رمضان: "غوغل" تطلق موقعا خاصا يحدد اتجاه القبلة بـ "تقنيات الواقع المعزز"

أطلقت شركة "غوغل" الخميس الماضي بمناسبة شهر رمضان موقعا جديدا خاصا بالمصلين لتحديد اتجاه القبلة بدقة وسهولة بفضل الكاميرا الموجودة في الهواتف الذكية. ويدعى هذا التطبيق "قبلة فايندر" QiblaFinder.

بمناسبة شهر رمضان، كشفت شركة "غوغل" الخميس عن موقع خاص يسهل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة بتحديد اتجاه القبلة بمزيد من الدقة والسهولة. وقالت في صفحتها على موقع "تويتر" إن هذا الموقع، الذي يستخدم أساسا على الهواتف الذكية، يرتكز على "أحدث تقنيات الواقع المعزز".

وأضافت الشركة في فيديو توضيحي أن طريقة استخدام الموقع الجديد سهلة. فبعد تحديد مكان التواجد على الهاتف الذكي، يقوم الموقع بـ "رسم خط واضح باللون الأزرق ضمن نطاق كاميرا (الهاتف) باتجاه الكعبة"، وذلك بعد السماح "للخدمة لتحديد واستخدام موقعكم ومن دون حفظ أي صور مما يتيح لكم تجربة سلسة ومفيدة".

فبعد إيجاد الاتجاه الصحيح، يخبر الموقع مستخدمه بأنه "الآن بتجاه القبلة" ويقدم له المسافة التي تفصله بمدينة مكة حيث قبلة المصلين المسلمين.

وعن دوافع إطلاق هذا الموقع، كتبت "غوغل": "نعلم أن الكثير منكم عادة يبحث على الاتجاه الصحيح للقبلة بمساعدة شبكة الإنترنت". وتابعت: "لاحظنا على مر الأعوام ظهور كلمة بوصلة أو اتجاه القبلة في نتائج البحث المتعلقة بجهة القبلة".

وللاستفادة من هذه الخدمة، يجب استخدام الرابط التالي: g.co/QiblaFinder.

تحديد اتجاه القبلة عبر تطبيق قبلةفايندر الكثير منكم إستخدم خدمتنا الجديدة للبحث عن إتجاه القِـبلة Qibla Finder

لمعرفة المزيد والإجابة عن أسئلتكم ← https://t.co/fGRkNy3Y6v#رمضان pic.twitter.com/Itp9U2sURh — GoogleArabia (@GoogleArabia) 11 juin 2017 via GIPHY

علاوة مزياني

نشرت في : 14/06/2017