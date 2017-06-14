وزير الخارجية التركي يزور قطر لمناقشة الأزمة الخليجية

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة الأزمة الدبلوماسية في الخليج. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن دعمه منذ بدء الأزمة للدوحة، رافضا الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب.

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إلى الدوحة حيث سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة تأتي في خضم الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول أخرى مجاورة على رأسها السعودية. وقالت الحكومة التركية في بيان إن تشاوش أوغلو سيجري أيضا في الدوحة مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر الثلاثاء أن العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على قطر "غير إنسانية ومخالفة للإسلام"، مضيفا أنه سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول هذا الموضوع.

وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر الغنية بالغاز وتربطها بها علاقات تجارية مهمة. ومنذ بدء الأزمة برز أردوغان كمدافع عن قطر رافضا الاتهامات لها بدعم الإرهاب لكن رغم أنه يدافع عن قطر، يتجنب أردوغان أن ينتقد السعودية التي تسعى تركيا إلى تطوير علاقاتها معها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 14/06/2017